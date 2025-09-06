新北健康三寶甘藷展售　希望廣場、板農超市快閃周末登場

▲展售會將提供最新鮮的金山甘藷，以及各式甘藷加工美食。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

時值甘藷盛產季，新北市政府農業局與金山地區農會合作推出「新北健康三寶甘藷」展售活動，首場於9月6日至7日（周六、日）在台北捷運善導寺站旁的希望廣場舉行；第二場則於9月16日至17日移師至板橋捷運府中站旁的板農活力超市廣場。四天展期將展售當季最新鮮的金山甘藷及多樣化農產加工品，歡迎民眾前往選購，品味新北在地優質農產的香甜好滋味。

隨著健康飲食意識抬頭，新北市整合綠竹筍、甘藷及山藥三大優質農產，打造出「新北健康三寶」品牌，推廣天然、健康的食材。目前正逢甘藷產季，新北市金山地區因火山黑壤土與陽明山清澈水源灌溉，產出的甘藷品質細緻綿密，主要品種包括台農66號紅心甘藷及台農57號黃心甘藷。紅心甘藷含豐富β-胡蘿蔔素，口感細緻香濃；黃心甘藷膳食纖維高，適合烘烤，鬆軟綿密，兩者皆廣受消費者喜愛。

▲多款甘藷加工美食，適合各年齡層享用。

展售會現場除提供新鮮甘藷，也推出多款甘藷相關美食與限時優惠，包括甘藷酥特價110元、甘藷關廟麵優惠價100元及甘藷養生麵條35元等，產品適口性高，適合全家人選購。此外，會場也展售南瓜、國產蜂蜜等北海岸特色農產品，方便民眾一次購足當季優質農產。

金山地區農會總幹事吳茂坤表示，新北甘藷品質優良，無論蒸、煮、烤、炸或製成點心皆適宜，歡迎大家親至展售會選購，體驗在地甘藷的多元風味。他也特別感謝市府與農會協力推廣，成功建立「金山甘藷」品牌形象。除實體展售會外，民眾也可透過農會官方網站、超市及展售中心購買相關產品。

農業局長諶錫輝強調，市府持續以「農業健康市/式」為理念，輔導農會推出優質農特產，並積極拓展多元通路，包括農會超市、社區小舖及希望廣場等，既穩定農民收益，也讓市民輕鬆買到在地生產、健康美味的農產品，共創產銷雙贏。

▲「新北健康三寶甘藷」，兼具美味與營養，深受消費者喜愛。