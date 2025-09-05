批柯文哲7000萬交保「太扯」！羅智強要推《政治迫害調查條例》

▲柯文哲5日被裁定7000萬交保，羅智強稱「太扯」。（資料照／記者黃哲民攝）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲陷入京華城案，至今已羈押滿1年，北院5日裁定7,000萬元交保，不過柯因家中錢不夠多、不願欠人情及欠錢等考量，打算下周一再決定。對此，國民黨立委羅智強批評「7000萬交保太扯」，他將推動立法院制定《政治迫害調查條例》，並且成立調查委員會，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。

羅智強在臉書上發文，開頭便說出「7000萬交保太扯。柯文哲加油」等話語，指稱柯文哲遭到羈押一年，北院終於裁准7000萬元交保，並須強制戴電子監控裝置，限制出海出境。

羅智強說，這一年來柯文哲遭遇父喪、母親罹患惡性口腔腫瘤，妻子陳佩琪陷入重度憂鬱。就連台北市前副市長彭振聲的妻子，也不幸墜樓身亡。

羅智強批評，檢方不斷延押，將台北看守所當成監獄，強關柯文哲，讓柯飽受連受刑人都不如的待遇，卻遲遲查不出關鍵證據。

羅智強提到，過去特偵組偵辦扁案時，賴清德曾痛批檢方「押人取供、踐踏人權」。如今看看賴清德領導的「黨檢一體」新威權，「是怎麼在搞政治清算、司法迫害」。

「若不是大罷免大失敗的棒喝，賴清德不知道還想把柯文哲關多久？」羅智強提到，他將推動立院制定《政治迫害調查條例》，並成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。

羅智強最後呼籲，再押柯文哲已無任何必要、正當性，「請北檢趕緊收手，不要再對法院裁定交保提抗告。有點廉恥心、洗心革面，勿再當東廠打手。」