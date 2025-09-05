　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批柯文哲7000萬交保「太扯」！羅智強要推《政治迫害調查條例》

▲▼涉犯京華城案仍在押的柯文哲，今（14日）被押解到台北地院開庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲5日被裁定7000萬交保，羅智強稱「太扯」。（資料照／記者黃哲民攝）

記者柯振中／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲陷入京華城案，至今已羈押滿1年，北院5日裁定7,000萬元交保，不過柯因家中錢不夠多、不願欠人情及欠錢等考量，打算下周一再決定。對此，國民黨立委羅智強批評「7000萬交保太扯」，他將推動立法院制定《政治迫害調查條例》，並且成立調查委員會，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。

羅智強在臉書上發文，開頭便說出「7000萬交保太扯。柯文哲加油」等話語，指稱柯文哲遭到羈押一年，北院終於裁准7000萬元交保，並須強制戴電子監控裝置，限制出海出境。

羅智強說，這一年來柯文哲遭遇父喪、母親罹患惡性口腔腫瘤，妻子陳佩琪陷入重度憂鬱。就連台北市前副市長彭振聲的妻子，也不幸墜樓身亡。

羅智強批評，檢方不斷延押，將台北看守所當成監獄，強關柯文哲，讓柯飽受連受刑人都不如的待遇，卻遲遲查不出關鍵證據。

羅智強提到，過去特偵組偵辦扁案時，賴清德曾痛批檢方「押人取供、踐踏人權」。如今看看賴清德領導的「黨檢一體」新威權，「是怎麼在搞政治清算、司法迫害」。

「若不是大罷免大失敗的棒喝，賴清德不知道還想把柯文哲關多久？」羅智強提到，他將推動立院制定《政治迫害調查條例》，並成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。

羅智強最後呼籲，再押柯文哲已無任何必要、正當性，「請北檢趕緊收手，不要再對法院裁定交保提抗告。有點廉恥心、洗心革面，勿再當東廠打手。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最帥總裁林裕凱　首現身了！
批柯文哲7000萬交保「太扯」！羅智強：擬推《政治迫害調查條
賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」
摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍性愛片　法官看片後判無罪
Albee突發文：有人心存僥倖幹些匪事！
〈一支小雨傘〉原唱病逝！　4天前健康惡化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

批柯文哲7000萬交保「太扯」！羅智強要推《政治迫害調查條例》

幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

高雄美濃驚現「大峽谷」！　柯志恩痛批盜採土石嚴重、政府縱放

羅智強認購500個萊爾紓壓球　曝若當選主席要做「這件事」

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

7000萬交保金柯文哲要深思　柯律師團：下周一再行決定

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

批柯文哲7000萬交保「太扯」！羅智強要推《政治迫害調查條例》

幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

高雄美濃驚現「大峽谷」！　柯志恩痛批盜採土石嚴重、政府縱放

羅智強認購500個萊爾紓壓球　曝若當選主席要做「這件事」

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

7000萬交保金柯文哲要深思　柯律師團：下周一再行決定

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！網喊：好丟臉

古久保恭喜林子崴術後首勝！挑戰未果露出驚呆表情

「最正人妻」咪妃深夜掛急診！　PO狼狽病床照哭了：好痛

熊本熊驚喜現身　台啤雲豹對決熊本Volters交流賽6日登場

林智勝引退系列賽首戰　陳子豪3安2打點率味全3比1力退雄鷹

林子崴5局好投！林泓育2分砲相挺　桃猿3比1勝悍將

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

96聯賽唯一長爬坡武嶺站　旅外好手李廷威盼留下障礙高牆

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

政治熱門新聞

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

柯文哲隔1年將獲自由！　民眾黨急籌7000萬保釋金救阿北

快訊／北院裁定柯文哲7000萬交保　民進黨：尊重司法調查毋枉毋縱

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

內政部硬起來！　修法禁房東擋租客申請租補、遷入戶籍

民眾黨感謝承審柯文哲7000萬交保　民眾黨感謝承審法官

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

幕後／7000萬籌足！　柯文哲一念頭今天不回家

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

北院裁定柯文哲7000萬交保換自由　黃國昌憂柯P不接受

柯文哲7000萬交保！　周榆修：賴清德怕了

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

更多熱門

相關新聞

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員　柯粉直播主曝失控原因

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員　柯粉直播主曝失控原因

柯文哲深陷京華城容積弊案，遭羈押已滿一年，台北地院5日裁定，柯文哲以7千萬元交保，知名柯粉直播主陳清茂今見柯妻陳佩琪到處籌錢，畫面讓人不忍，決定幫忙準備500萬元。未料下午去銀行領錢，行員竟稱「銀行無100萬現金能領」，讓他當場情緒激動暴走，事後他也還原整段經過，質疑是刻意被刁難。

幕後／7000萬籌足！　柯文哲一念頭今天不回家

幕後／7000萬籌足！　柯文哲一念頭今天不回家

快訊／不用再抓蟑螂！應曉薇「完成交保」現身了

快訊／不用再抓蟑螂！應曉薇「完成交保」現身了

為救柯文哲衝銀行領嘸錢　暴走飆罵行員

為救柯文哲衝銀行領嘸錢　暴走飆罵行員

柯文哲交保「2關鍵」卡關　法界曝最終可能2結果

柯文哲交保「2關鍵」卡關　法界曝最終可能2結果

關鍵字：

柯文哲羅智強京華城案政治迫害交保

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面