柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

柯文哲因涉京華城案遭羈押，5日台北地方法院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控，妻子陳佩琪下午急忙籌錢分2筆共匯款5000萬元到北院指定的公庫帳戶，然柯文哲卻在傍晚透過律師表示針對交保之事「需再行深思」。法界人士表示，若柯文哲最後選擇不交保，或無法湊足交保費用，法官將在9月26日前後重新做出裁定，可能續押或降低交保金額。

柯文哲去(113)年9月5日遭羈押，至今已滿1年，今日台北地方法院裁定柯文哲7000萬交保，這件裁定並無明確繳納期限。因柯文哲不想欠下人情，希望自家人設法籌措，陳佩琪甚至動用了柯家變賣土地的款項，今日下午前往一銀、台銀分兩筆共匯款5000萬元到北院指定的公庫帳戶，但仍有2000萬元的差距，就在陳佩琪和民眾黨極力籌錢想儘快救出柯文哲時，柯突然在傍晚透過委任律師發出聲明，針對交保之事「需再行深思」，律師則表示將在下周一（8日）再前往看守所，勸柯文哲接受交保。

法界人士表示，柯文哲此次羈押期限為10月1日，若他拒絕交保，或在羈押期滿前未能繳納足額交保金，法官將在羈押期滿前5天、也就是9月26日前後重新做出裁定，可能續押2個月，也可能依被告、律師要求，降低交保金額。