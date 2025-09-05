　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

▲▼涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

▲北院裁定柯文哲以7千萬元金額交保。（資料圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

柯文哲因涉京華城案遭羈押，5日台北地方法院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控，妻子陳佩琪下午急忙籌錢分2筆共匯款5000萬元到北院指定的公庫帳戶，然柯文哲卻在傍晚透過律師表示針對交保之事「需再行深思」。法界人士表示，若柯文哲最後選擇不交保，或無法湊足交保費用，法官將在9月26日前後重新做出裁定，可能續押或降低交保金額。

柯文哲去(113)年9月5日遭羈押，至今已滿1年，今日台北地方法院裁定柯文哲7000萬交保，這件裁定並無明確繳納期限。因柯文哲不想欠下人情，希望自家人設法籌措，陳佩琪甚至動用了柯家變賣土地的款項，今日下午前往一銀、台銀分兩筆共匯款5000萬元到北院指定的公庫帳戶，但仍有2000萬元的差距，就在陳佩琪和民眾黨極力籌錢想儘快救出柯文哲時，柯突然在傍晚透過委任律師發出聲明，針對交保之事「需再行深思」，律師則表示將在下周一（8日）再前往看守所，勸柯文哲接受交保。

法界人士表示，柯文哲此次羈押期限為10月1日，若他拒絕交保，或在羈押期滿前未能繳納足額交保金，法官將在羈押期滿前5天、也就是9月26日前後重新做出裁定，可能續押2個月，也可能依被告、律師要求，降低交保金額。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
YouTuber衝銀行領百萬救柯文哲　慘碰壁暴走飆罵行員
工廠二氧化碳外洩！業者整個人「黏在儲存槽上」
柯文哲交保「2關鍵」卡關　法界曝最終可能2結果
小草聚集北院外　舉牌、拉布條聲援：還我阿北
快訊／應曉薇搭囚車抵達北院！　3千萬清點完畢即可重獲自由
「水氣灌台」雨最猛時間曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

雙向道慘變停車場！網狂酸「彰化日常」　警：沒畫線可停車

柯文哲7千萬交保！小草聚集北院外　舉牌、拉布條聲援：還我阿北

快訊／應曉薇搭囚車抵達北院！　3千萬清點完畢即可重獲自由

對岸4遊客遊金門…不爽吃外食、未滿低消遭提醒！嗆店家還亂丟垃圾

國1驚悚事故！2小車停路肩慘遭聯結車詭撞　駕駛幸運逃死原因曝

盜採土石挖出「美濃大峽谷」重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染

女大生機車被偷丟河護照找不回　將赴德國當交換生急PO文求助

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

雙向道慘變停車場！網狂酸「彰化日常」　警：沒畫線可停車

柯文哲7千萬交保！小草聚集北院外　舉牌、拉布條聲援：還我阿北

快訊／應曉薇搭囚車抵達北院！　3千萬清點完畢即可重獲自由

對岸4遊客遊金門…不爽吃外食、未滿低消遭提醒！嗆店家還亂丟垃圾

國1驚悚事故！2小車停路肩慘遭聯結車詭撞　駕駛幸運逃死原因曝

盜採土石挖出「美濃大峽谷」重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染

女大生機車被偷丟河護照找不回　將赴德國當交換生急PO文求助

房價跌了！今年Q1房貸負擔率44.53%　連2季下降

MC夢遭李多寅質疑舊照重發！　狠嗆「會像妳拋棄家人嗎」揭家醜反擊

桃園占全國用電量11%　台電擬新設「觀園變電所」強化供電穩定

鈴木駿輔業餘「燒肉配酒」解憂愁　來台練就開車、刷載具技能

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

CANALI皮衣沒內裡超輕薄　鳳小岳穿西裝「很適合約會」

Travis Japan喊話台灣銀行高層！「差點撞名」原因笑翻粉絲

愛雅懷孕4個月爆哭遭轟「公主病」！委屈還原經過　老公心疼開戰酸民

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

社會熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

媽拋家被女兒通報失蹤　警尋獲已變街頭「喪屍」

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

柯文哲交保4大理由曝　「橘子」逃亡應續押被打臉

即／7千萬交保！律師2點聲明曝光　柯文哲：需再行深思

柯文哲遭押一年今「７千萬交保」！　柯媽反應曝光

新竹殯儀館「燒錯阿嬤」　家屬怒揍禮儀人員

快訊／柯文哲、應曉薇交保！北檢將研議是否抗告

台東大亂鬥2派混戰整夜　酒店被砸有人中槍

更多熱門

相關新聞

柯文哲7千萬交保！小草聚集北院　拉布條聲援：還我阿北

柯文哲7千萬交保！小草聚集北院　拉布條聲援：還我阿北

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭收押一年，台北地方法院5日裁定，柯文哲以7千萬元金額交保。愛夫心切的陳佩琪一接到消息後火速籌錢，分2筆共5千萬元到北院指定的公庫帳戶，就連柯家變賣土地的款項也用上，但柯文哲律師突發表聲明，表示柯文哲認為要「再行深思」，下周再行決定。

即／應曉薇搭囚車抵達北院！

即／應曉薇搭囚車抵達北院！

即／3千萬交保金匯款完畢！　應曉薇律師現身北院辦保

即／3千萬交保金匯款完畢！　應曉薇律師現身北院辦保

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

關鍵字：

柯文哲羈押交保

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面