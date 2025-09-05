幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押近1年，北院今（5日）裁定7000萬交保且須接受電子監控。此消息雖振奮民眾黨陣營，但到了傍晚，柯文哲透過律師團轉達，要再行深思；律師團也說，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定。據了解，保釋金其實都籌足，但柯家的錢實在沒這麼多，柯又不願欠人情、欠錢，因此決定深考到下週；此外，還要考量律師費、可能的加保金等，柯家非家財萬貫，不可能無底線的投入金錢。

身陷京華城風暴與政治獻金案的柯文哲，在2024年9月5日偵查中遭裁定羈押禁見，期間僅短暫交保6天，隨即就一路被羈押至今。北院4日提訊柯文哲、國民黨議員應曉薇，決定是否延押；今裁定，柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8個月，須接受電子監控；應曉薇則裁定3000萬交保，限制住居、科技監控。

此消息一出振奮民眾黨陣營與支持者，一掃一年來的低迷氣氛。考量7000萬不是小數字，柯家、民眾黨公職也火速設法籌措，盼能在今天就迎接柯文哲出來。但到了傍晚時分，柯文哲透過律師團轉達，要再行深思；律師團也說，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定。

據了解，北院沒有在昨日的延押庭中午開完後隨即裁定，就已讓民眾黨有不少時間可以籌錢；今裁定7000萬交保，其實也跟柯家與黨內預估的數字相去不遠。黨內人士說，黨公職、柯家族籌措的錢其實是夠的，但問題是柯家的比例不夠，柯不願意欠人情，才決定深考到周一。

黨內人士說，柯文哲上一次的保釋金從3000萬喊到7000萬，已經讓柯家非常吃力，當時還是靠黃國昌出面處理，靠「一群好朋友幫忙」籌借到3000萬，才順利讓柯在去年短暫獲得自由身。

且據指出，當時柯文哲出來後，一直很想把3000萬還給黃國昌，很不想要欠人情欠錢、製造他人的困擾。從當時柯的態度判斷，這次再度面臨如此高的保釋金，黨內公職人員多少有預判到柯會有什麼想法與態度。

事實上，柯文哲臉書近期都會將法院開庭內容整理刊出，在今年7月15日的貼文中，當時北院裁定沈慶京以1億元交保，柯文哲在庭上發言指出，「交保金一億借來要花很多利息，所以要叫我交一億，我寧願繼續被關」。

黨內人士指出，今天其實錢都準備好了、7000萬是有籌到，就是一直在等柯文哲點頭。也因此，今天雖然聽到可以交保的消息大家都非常振奮，但還是要透過律師律見確認柯的意願。

據了解，柯家今日緊急籌措了5000萬左右，來源包括賣農地所得、存款以及家族財產等，剩下約2000萬左右也由黨公職設法籌措完。但還有一點要考量的是，如果在這把就「All in」，後續不要說打官司的費用，光是若檢方提抗告又增加交保金額，對柯來說都會是一個沉重的負擔，因此柯才會需要週末這2天的時間長考。