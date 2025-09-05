　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／7000萬保釋金有籌足！柯文哲不願欠人情　心坎跨不過等2天再決定

▲▼涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押近1年，北院今（5日）裁定7000萬交保且須接受電子監控。此消息雖振奮民眾黨陣營，但到了傍晚，柯文哲透過律師團轉達，要再行深思；律師團也說，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定。據了解，保釋金其實都籌足，但柯家的錢實在沒這麼多，柯又不願欠人情、欠錢，因此決定深考到下週；此外，還要考量律師費、可能的加保金等，柯家非家財萬貫，不可能無底線的投入金錢。

身陷京華城風暴與政治獻金案的柯文哲，在2024年9月5日偵查中遭裁定羈押禁見，期間僅短暫交保6天，隨即就一路被羈押至今。北院4日提訊柯文哲、國民黨議員應曉薇，決定是否延押；今裁定，柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8個月，須接受電子監控；應曉薇則裁定3000萬交保，限制住居、科技監控。

此消息一出振奮民眾黨陣營與支持者，一掃一年來的低迷氣氛。考量7000萬不是小數字，柯家、民眾黨公職也火速設法籌措，盼能在今天就迎接柯文哲出來。但到了傍晚時分，柯文哲透過律師團轉達，要再行深思；律師團也說，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定。

據了解，北院沒有在昨日的延押庭中午開完後隨即裁定，就已讓民眾黨有不少時間可以籌錢；今裁定7000萬交保，其實也跟柯家與黨內預估的數字相去不遠。黨內人士說，黨公職、柯家族籌措的錢其實是夠的，但問題是柯家的比例不夠，柯不願意欠人情，才決定深考到周一。

黨內人士說，柯文哲上一次的保釋金從3000萬喊到7000萬，已經讓柯家非常吃力，當時還是靠黃國昌出面處理，靠「一群好朋友幫忙」籌借到3000萬，才順利讓柯在去年短暫獲得自由身。

且據指出，當時柯文哲出來後，一直很想把3000萬還給黃國昌，很不想要欠人情欠錢、製造他人的困擾。從當時柯的態度判斷，這次再度面臨如此高的保釋金，黨內公職人員多少有預判到柯會有什麼想法與態度。

事實上，柯文哲臉書近期都會將法院開庭內容整理刊出，在今年7月15日的貼文中，當時北院裁定沈慶京以1億元交保，柯文哲在庭上發言指出，「交保金一億借來要花很多利息，所以要叫我交一億，我寧願繼續被關」。

黨內人士指出，今天其實錢都準備好了、7000萬是有籌到，就是一直在等柯文哲點頭。也因此，今天雖然聽到可以交保的消息大家都非常振奮，但還是要透過律師律見確認柯的意願。

據了解，柯家今日緊急籌措了5000萬左右，來源包括賣農地所得、存款以及家族財產等，剩下約2000萬左右也由黨公職設法籌措完。但還有一點要考量的是，如果在這把就「All in」，後續不要說打官司的費用，光是若檢方提抗告又增加交保金額，對柯來說都會是一個沉重的負擔，因此柯才會需要週末這2天的時間長考。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊7：0完封中國
江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術
快訊／我國漁船在美國關島海域失聯！
救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！YouTuber曝失控原因
幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定
江祖平槓三立副總兒「網憂沒戲演遭封殺」　超狂作品資歷起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

高雄美濃驚現「大峽谷」！　柯志恩痛批盜採土石嚴重、政府縱放

羅智強認購500個萊爾紓壓球　曝若當選主席要做「這件事」

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

7000萬交保金柯文哲要深思　柯律師團：下周一再行決定

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

小草籲把黨主席還給柯文哲？　許甫：沒有這種見縫插針的話

柯文哲7000萬交保　卓榮泰：盼人人守法、司法檢調依法偵辦

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

高雄美濃驚現「大峽谷」！　柯志恩痛批盜採土石嚴重、政府縱放

羅智強認購500個萊爾紓壓球　曝若當選主席要做「這件事」

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

7000萬交保金柯文哲要深思　柯律師團：下周一再行決定

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

小草籲把黨主席還給柯文哲？　許甫：沒有這種見縫插針的話

柯文哲7000萬交保　卓榮泰：盼人人守法、司法檢調依法偵辦

前主播喝醉1舉動「手指腫成豬頭」　求助消防局剪婚戒：人生第一次

超準黑色食物測驗　營養師：每天1種抗發炎、提高免疫力

三星平價機S25 FE台灣上市　2萬入手再送6個月Google AI Pro

情牽近30年！　五月天阿信被喊「Honey」公開熱吻他...全場暴動

軍公教明年不調薪衝擊醫院　醫療工會憂人力加速流向診所、醫美

江祖平遭強制求歡「暴瘦10公斤」！心臟問題加劇　安排電燒手術

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

全國績優社政人員表揚　新北8基層同仁脫穎而出

「夢幻三本柱」合體粉絲瘋狂！李雅英、南珉貞、李珠垠大聊保養祕訣

月砸近25萬住豪宅！陸男咳嗽過敏　一驗才知甲醛超標近3倍

【不准笑！】爸回家太晚被 #黃金獵犬 瞪XD

政治熱門新聞

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

柯文哲隔1年將獲自由！　民眾黨急籌7000萬保釋金救阿北

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

快訊／北院裁定柯文哲7000萬交保　民進黨：尊重司法調查毋枉毋縱

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

內政部硬起來！　修法禁房東擋租客申請租補、遷入戶籍

民眾黨感謝承審柯文哲7000萬交保　民眾黨感謝承審法官

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

北院裁定柯文哲7000萬交保換自由　黃國昌憂柯P不接受

柯文哲7000萬交保！　周榆修：賴清德怕了

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

徐巧芯合影鄭弘儀　一句話暗酸王義川

更多熱門

相關新聞

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員　柯粉直播主曝失控原因

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員　柯粉直播主曝失控原因

柯文哲深陷京華城容積弊案，遭羈押已滿一年，台北地院5日裁定，柯文哲以7千萬元交保，知名柯粉直播主陳清茂今見柯妻陳佩琪到處籌錢，畫面讓人不忍，決定幫忙準備500萬元。未料下午去銀行領錢，行員竟稱「銀行無100萬現金能領」，讓他當場情緒激動暴走，事後他也還原整段經過，質疑是刻意被刁難。

為救柯文哲衝銀行領嘸錢　暴走飆罵行員

為救柯文哲衝銀行領嘸錢　暴走飆罵行員

柯文哲交保「2關鍵」卡關　法界曝最終可能2結果

柯文哲交保「2關鍵」卡關　法界曝最終可能2結果

柯文哲7千萬交保！小草聚集北院　拉布條聲援：還我阿北

柯文哲7千萬交保！小草聚集北院　拉布條聲援：還我阿北

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

關鍵字：

柯文哲民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面