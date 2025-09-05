　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／不用再抓蟑螂！應曉薇「完成交保」 面帶微笑雙手合十現身

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

台北市議員應曉薇因京華城案羈押至今約一年，期間健康急遽惡化、體重暴瘦20公斤，她日前聲請具保停押，在法庭上虛弱表示，自己每天都在學習抓牆上蟑螂，用衛生紙抓住再放生。北院5日裁定，應曉薇以3千萬元金額交保，並限制住居、科技監控，稍早應曉薇已佩戴好電子腳鐐步出法院，只見她面帶微笑、雙手合十，步出法院後還向外界鞠躬，神色看起來相當輕鬆。

▲應曉薇3千萬元交保，辦保結束步出法院。（圖／黃哲民，下同）

▲應曉薇3千萬元交保，辦保結束步出法院。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲應曉薇3千萬元交保，辦保結束步出法院。（圖／黃哲民，下同）

台北地院4日續審京華城案，應曉薇在庭上表示，被關一年來的生活，「每天都在做同一件事，就是看著牆上蟑螂爬，再用衛生紙抓住，透過窗戶缺口放出去，因為我相信眾生平等。」她強調，歷來出庭的證人從未指稱遭自己施壓或威脅，卻被檢方曲解，讓她無力辯解，悲嘆「乾脆把我關到死好了」、「哀莫大於心死」，庭訊結束後還押。

▲▼ 應曉薇抵達北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲應曉薇抵達北院畫面。（圖／記者湯興漢攝）

台北地院5日裁定，應曉薇以自己名義提出3000萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居，並自停止羈押之日起限制出境、出海8月。除此之外，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，並接受科技設備監控。

應曉薇委任律師吳佳蓉接獲可交保的消息後，火速完成匯款，並於下午4時50分左右抵達北院辦理交保，應曉薇則於傍晚5時55分左右搭乘囚車抵達北院，接受監控廠商替其安裝電子腳鐐。

▲▼ 應曉薇律師到北院辦交保。（圖／記者湯興漢攝，下同）

▲應曉薇律師吳佳蓉到北院辦交保。（圖／記者湯興漢攝）

09/04 全台詐欺最新數據

快訊／中華隊7：0完封中國
江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術
快訊／我國漁船在美國關島海域失聯！
救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！YouTuber曝失控原因
幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定
江祖平槓三立副總兒「網憂沒戲演遭封殺」　超狂作品資歷起底

應曉薇交保

