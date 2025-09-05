備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

記者賴文萱／高雄報導

柯文哲深陷京華城容積弊案，遭羈押已滿一年，台北地院5日裁定，柯文哲以7千萬元交保，並限制住居、出境、出海，同時進行科技監控。知名柯粉直播主陳清茂今見柯妻陳佩琪到處籌錢，畫面讓人不忍，決定幫忙準備500萬元，不料，下午去銀行要領100萬時碰壁，當場情緒激動暴走，畫面全被網友拍了下來。

根據民眾拍下的畫面，今日下午在高雄銀行鳳山分行，一位男子對著行員大罵「是你們銀行沒錢可以給我領欸！」、「X小！叫你們經理下來」、「為什麼沒錢可以給我領？」、「我要領100萬，當作我要領1000萬是不是？」，最後領錢仍碰壁，怒飆行員「不爽領了！」、「衝X小」，情緒相當激動。事後被發現該名男子就是知名挺韓大將，也是柯粉的直播主陳清茂。

▲衝銀行領錢救柯文哲碰壁，直播主陳清茂失控暴走。（圖／翻攝記者爆料網「靈刀舞西郎」）

陳清茂事後受訪表示，今天看到柯文哲7000萬交保，新聞上也看到他太太陳佩琪在籌錢，就想自己也準備500萬幫忙，因為現金還差100萬，所以才去銀行要領。當時已經快3點，結果輪到他的時候，行員居然跟他說銀行已經沒有100萬可以領，要他去別的分行，「怎麼可能那麼大的銀行，連100萬都沒有？騙鬼啊！」

陳清茂說，由於當時時間緊迫，他一時激動才會暴怒，大家為了幫柯文哲交保都很急，後來不領了就離開，也找到朋友湊到100萬，總共準備500萬，已經跟民眾黨秘書長聯繫，如果有需要就會馬上送上去。