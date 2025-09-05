救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！柯粉直播主曝失控原因　銀行低調回應

記者賴文萱／高雄報導

柯文哲深陷京華城容積弊案，遭羈押已滿一年，台北地院5日裁定，柯文哲以7千萬元交保，知名柯粉直播主陳清茂今見柯妻陳佩琪到處籌錢，畫面讓人不忍，決定幫忙準備500萬元。未料下午去銀行領錢，行員竟稱「銀行無100萬現金能領」，讓他當場情緒激動暴走，事後他也還原整段經過，質疑是刻意被刁難。

根據民眾拍下的畫面，今日下午在高雄銀行鳳山分行，一位男子對著行員大罵「是你們銀行沒錢可以給我領欸！」、「X小！叫你們經理下來」、「為什麼沒錢可以給我領？」、「我要領100萬，當作我要領1000萬是不是？」，最後領錢仍碰壁，怒飆行員「不爽領了！」、「衝X小」，情緒相當激動。事後被發現該名男子就是知名挺韓大將，也是柯粉的直播主陳清茂。

▲衝銀行領錢救柯文哲碰壁，直播主陳清茂失控暴走。（圖／翻攝記者爆料網「靈刀舞西郎」）

陳清茂事後受訪表示，今天看到柯文哲7000萬交保，新聞上也看到他太太陳佩琪在籌錢，就想自己也準備500萬幫忙，因為現金還差100萬，所以才去銀行要領。當時已經快3點，結果輪到他的時候，行員居然跟他說銀行已經沒有100萬可以領，要他去別的分行，「怎麼可能那麼大的銀行，連100萬都沒有？騙鬼啊！」

這段爭議畫面曝光，不少網友質疑「銀行怎麼可能沒有100萬現金能領？」，對此，陳清茂補充說，他當時有聽到行員間在對話，其中一名行員說，提款機那邊還有300萬，可以先取100萬給他領，但另一名行員稱「那個錢要用到星期一，先不要用」，他聽到這句才會情緒失控。

▲直播主援救柯文哲碰壁大失控，還原完整經過。（圖／翻攝記者爆料網「靈刀舞西郎」）

陳清茂說，「我們存進去的是辛苦錢餒！一間銀行那麼大間說沒有100萬，還在竊竊私語，說哪邊還有，現在是怎樣，是我們要交保，你們不要讓我們領錢嗎？我當然會抓狂啊！」最後等他發脾氣的時候，銀行才說好，可以領，但就換他不爽領了。

陳清茂強調，他只是想盡棉薄之力，但覺得被銀行故意刁難，如果有的話就該給客戶方便，怎麼能叫我去別的分行。不過，事後他也覺得對行員感到抱歉，由於當時時間緊迫，他一時激動才會暴怒，大家為了幫柯文哲交保都很急。目前已先跟朋友借到100萬，總共準備好500萬，已經跟民眾黨秘書長聯繫，如果有需要就會馬上送上去。

針對此件風波，記者致電高雄銀行鳳山分行，該分行低調回覆尚在釐清狀況，不便對外說明。