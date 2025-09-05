紐時：中駭客鹽颱風侵入80多國通訊網路

▲駭客示意圖。（圖／記者張一中攝）



記者葉國吏／綜合報導

中國駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）被指是目前最具野心的網攻團隊，侵入全球80多國的通訊網路，影響範圍已不僅局限於政治人物，甚至可能涵蓋大多數美國民眾的個資。英美等國資安專家聯合發表聲明，揭露這場網路行動的驚人規模與深遠影響。

紐約時報（New York Times）報導，經過長達一年的深入調查，專家與官員一致認為，鹽颱風的網攻行動已展現超越過去的技術複雜度與廣泛性。聯邦調查局前官員凱瑟（Cynthia Kaiser）指出，這次攻擊幾乎波及所有美國民眾，範圍超越以往僅針對敏感政府資料的目標。她強調，這場行動可能改變全球資安局勢，並顯示中國駭客在技術層面已與美國及其盟友並駕齊驅。

焦點更集中在中國政府的支持角色。中央情報局前高階官員于班克（Jennifer Ewbank）分析，鹽颱風的行動不僅是竊取個資與政府資料，更以高度技術穩定性攻擊國際基建，延伸至電信、軍事及物流等重要領域，顯示北京擴展全球影響力的野心。值得注意的是，此次行動的曝光，恰逢中國在天安門廣場舉行盛大的閱兵式，似乎在展現不僅軍事，更包括網路戰力的全面崛起。

英美官員聯同加拿大、日本等國資安專家發表聯合聲明，公開指責中國政府主導的網攻行動。調查顯示，鹽颱風自2019年開始行動，與三間中國科技公司密切相關，這些公司被認為直接為解放軍及民間情報機構服務。聲明指出，鹽颱風的目標不僅是竊取資料，更是透過精密手段追蹤重要政治人物及其通訊方式，甚至在去年美國選舉期間鎖定正副總統。國際社會正以空前的警戒應對這場網絡挑戰。