國際

自駕撞死人！特斯拉「罕見敗訴」判賠75億　駭客挖出1證據成關鍵

▲▼ 特斯拉,tesla。（圖／達志影像）

▲ 邁阿密法院宣判特斯拉須賠償2.43億美元。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國邁阿密聯邦法院8月針對2019年一起特斯拉自動駕駛致命車禍，判決特斯拉須賠償受害者家屬2.43億美元（約新台幣75億元），關鍵證據竟是一名駭客在星巴克喝熱可可時，從車輛電腦中挖出特斯拉聲稱「已遺失」的重要資料。

這起車禍發生於佛羅里達州拉戈礁（Key Largo），導致22歲女子萊昂（Naibel Benavides Leon）死亡，男友安古洛（Dillon Angulo）重傷。陪審團認定特斯拉對這起事故負有部分責任，主要依據便是駭客從自動駕駛系統電腦中還原的「碰撞快照」資料。

《華盛頓郵報》報導，這名代號「@greentheonly」的駭客，去年秋天僅花短短幾分鐘內就從車輛中找到這份被刪除的檔案，並確認這些資料在事故發生後便立即傳送到特斯拉伺服器。

還原後的資料顯示，特斯拉攝影機在約170英尺外偵測到一輛車，在116英尺外發現行人，當時這輛特斯拉正規劃穿越這對情侶的卡車的路徑。駕駛麥基（George McGee）承認當下正使用自動駕駛功能，低頭拿手機時撞車。

特斯拉原先辯稱事故完全由駕駛疏失造成，強調使用手冊明確要求駕駛保持警覺，「與特斯拉自動駕駛技術無關」。但陪審團部分支持原告立場，認為特斯拉多年來謊稱遺失資料，誤導陪審員。

特斯拉律師史密斯（Joel Smith）承認公司處理方式「笨拙」，但否認不當行為，「我們以為沒有這些資料，後來發現確實有，這是極有幫助的資訊」。原告律師則反駁，特斯拉不僅未能警告駕駛，且在警方抵達前就已掌握相關數據，卻刻意隱瞞調查人員。

此案成為特斯拉駕駛輔助技術罕見的法庭敗訴，該公司過去在相關訴訟中多次勝訴或私下和解。律師斯拉維克（Don Slavik）向《華盛頓郵報》分析，「陪審團傳達的訊息是『你們做錯了，改變你們的作法』。」

這項判決已開始產生連鎖效應，德州一起股東訴訟案引用邁阿密判決，指控特斯拉就自動駕駛欺騙投資者；加州另一起與自動駕駛相關致命車禍案將於秋季開庭，原告律師誓言索賠「逾10億美元」。

特斯拉已要求法官推翻邁阿密判決或重新審理，辯稱資料爭議「無關緊要」，必要時將提起上訴。該公司首席律師小布特魯斯（Theodore J. Boutrous Jr）聲明表示，「這類對特斯拉毫無根據且違憲的判決，對安全創新與技術進步構成真正危險。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

特斯拉自動駕駛賠償駭客法院

