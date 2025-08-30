高職、高中肄業生自學「破解超商商品卡」　盜領全台獲利近百萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixaby）

竊蝦皮點數、遊戲點數百萬進帳！跨國電子票券平台去年爆出重大資安漏洞，駭客集團入侵系統，竊取711虛擬商品卡金鑰，再偽造QR Code至超商消費，短短數月內得手逾570張票券，金額高達百萬元。

令人震驚的是，幕後操盤手竟是23歲高職畢業的林姓男子與19歲高中肄業的賴姓少年，全靠自學程式語言「打遍網路無敵手」。

案件自去年（2024）2月爆發，當時該跨國公司發現網站遭惡意攻擊，系統異常發放大量虛擬票券，損失數十萬元。

報案後，刑事局第九大隊第三隊介入調查，赫然發現駭客首腦林男帶領約10名「工程師」，專門物色存在漏洞的網站，而程式撰寫部分，則由高中肄業、靠自學成為資工高手的賴男負責。

警方指出，該集團利用外掛程式，竊取消費者尚未使用的商品卡金鑰，並趁時間差偽造QR Code到超商消費，甚至在PTT等論壇轉手販售。

調查進一步揭露，除工程師團隊外，還有超商員工涉案。23歲蔡姓店員疑似配合駭客，利用偽造票券購買高價酒品，再轉賣給酒商，從中牟利。

警方清查，該集團共竊取虛擬商品卡逾570張，每張面額500至1,000元不等，累計金額驚人。

專案小組發現，該集團不僅竊取超商票券，還利用「貓池」工具批量創設帳號，輸入不正指令詐取蝦皮直播點數，甚至開發外掛竊取線上遊戲點數，不法所得合計接近百萬元。

在台北地檢署指揮下，專案小組自2024年8月至2025年7月間，結合北市信義、中正一分局及高雄市刑大等單位，於北、中、南多地展開三波行動，共逮捕37人到案。

最終，檢警依《詐欺罪》《組織犯罪條例》與《妨害電腦使用罪》等罪嫌將林、賴等人送辦。林男與賴男各以3萬元交保，其餘涉案人則無保請回。



