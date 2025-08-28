駭客偷全國750萬筆學生個資　台中補習大亨3萬買檔案...這下慘了

▲750萬筆學生個資遭駭案，台中某補習班傳出曾經購買檔案，圖為專案人員當時檢視張姓駭客電腦。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

全國750萬筆學生資料遭駭客盜賣案件當年震驚社會，主謀蔡男與駭客柴男、張男均遭判刑。而台中也有補習班業者陳男被查出，以總計3萬4400元向蔡男購買多筆中部學生資料。台中地院近日審結，依成年人故意對少年犯非法搜集個資罪，處有期徒刑5月、緩刑2年，全案還可上訴。

2021年11月，台南檢警破獲盜賣全國國小、國中及高中學生個資逾750萬筆集團案，販售對象是補教業者，此集團是由補教老師找上駭客竊取學生個資再轉售，有人7月間利用指考後補教業者招生之際，持人頭電話四處兜售全國學生個資，檢警發動偵查後，逮捕補習班數學蔡姓老師、柴姓駭客及張姓男子等人。

檢警追查，陳男是順天儒林補習班、力誠補習班以及建儒補習班負責人，明知該盜賣案蔡男是經駭客柴男、張男侵入各縣市教育局、公立學校網站，非法搜集國小、國中以及高中學生個資，蔡男以每批15萬至120萬不等價錢買下資料，陳男仍聯繫蔡男欲購買。

陳男當時以LINE通訊軟體聯繫蔡男，蔡男交付「彰化國三0395電2921」、「台中四校高二872」、「僑泰高二290」、「中投三校」、「弘文289」、「西苑葳格349」等EXCEL檔案，陳再分別匯款1萬1600元、9300元、5100元、8400元，合計3萬4400元，檢方查出後提起公訴。

台中地院認為，陳男明知個資不得非法搜集，竟透過上開手段非法搜集大量國高中個人資料，導致被害人資料外洩。陳男自承碩士畢業、經營補習班，經濟狀況小康，坦承一時失慮，已知警惕，並且無再犯之虞，依法處5月刑期、緩刑2年，支付公庫8萬元以及60小時勞務，交付保護管束。