女中風送醫「下體出血」陳屍病床　驗屍發現生前遭恐怖性侵

▲女患者死亡後，驗屍發現死因與中風無關。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名75歲女子因為中風被送入醫院，然而後來卻被人發現身體大量出血，陳屍在病床上，檢測發現死因與中風無關，且生前曾遭到恐怖性侵與暴力傷害，當地警方已展開謀殺案調查。

居住在蘭開夏郡波爾頓勒菲爾德(Poulton-le-Fylde)的75歲女子克奈爾(Valerie Kneale)，2018年11月12日因為中風，意外從家中椅子上摔下來，被送到Blackpool Victoria醫院接受治療。

克奈爾送醫接受治療後，原本情況穩定還能坐在病床上和家人說話，當晚卻再度中風，情況突然惡化。家屬隔天得知，克奈爾接受手術後，仍可能陷入植物人狀態，最後同意讓她接受安寧緩和醫療，直到16日逝世。

Stroke 'played no part' in hospital patient death https://t.co/qRDPkCxV51 — BBC Lancashire (@BBCLancashire) September 3, 2025

克奈爾逝世後送去驗屍，意外發現死因並非中風，而是曾遭到嚴重性暴力導致，攻擊事件很有可能發生在她去世前幾天夜班期間，護士16日準備將她的遺體送去太平間時，曾發現床單上有大量血跡，甚至已經滲到床墊中，卻沒有把這些情況通報給家屬。

其中一名護士在聽證會中表示，雖然他發現遺體出血，但由於死者不是他主要負責的病患，且現場沒有異常跡象，所以沒有認真看待血跡問題。

警方表示，雖然他們盡了最大努力去調查，但由於醫護人員第一時間沒有對外通報，直到驗屍結果出爐才接獲報案，當時死者使用過的房間已經打掃乾淨，衣物被處理掉，醫療紀錄也有許多不完整處，延遲調查導致他們難以取得關鍵證據，目前仍無法確認到底是誰應該為事件負責。本案聽證會仍在進行中。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。