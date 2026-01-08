教唆綁架女官員拍裸照服刑出獄　主謀女喊冤：自費測謊打臉判決

▲2015年女官員遭逼拍裸照案震驚全國，主謀蘇女已經出獄，近日因民事糾紛鬧上法院，仍替自己喊冤。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

2015年女官員遭擄走強拍裸照，華盛營造女特助被認定是教唆本案的主謀，遭判刑2年6月。本案近日因華盛與蘇女間賠償糾紛再度鬧上法院，蘇女以書狀抗辯，稱案件是檢方用媒體渲染，她行使緘默權就被判刑，甚至有自費測謊，結果與法院的臆測完全不同，她根本沒動機犯案。

回顧該案，2015年7月27日，交通部鐵路改建工程局一名鄭姓女官員上班途中，遭盧銀龍（至今通緝）等5人擄走到新竹公墓一處工寮內，強拍裸照，並且恐嚇鄭女「叫你好好工作，不要多管閒事，不要報警，如果報警就將裸照PO上網路流傳」，遭控制3小時後才脫身。

後來更驚爆，案件主謀就是承包鐵路高架捷運化計畫的華盛營造，旗下董事長特助蘇曉貞不滿鄭姓女官員主張要處罰逾期違約金，教唆盧銀龍等人犯案，最終被判處2年6月，並已經服刑完畢出監。該案後來又延伸出華盛董座蘇成達弊案、中工處段長圖利遭訴等等。

蘇曉貞說，在華盛任職期間，沒有公司任何人有嫌隙，與鄭女之間也沒有私人恩怨，鄭女對公司每月請款都同意，亦未刁難，且工程請款、延期皆非自己要負責，根本沒有侵害鄭女的動機與必要。

蘇表示，她沒有任何犯罪構成要件，多年來求助無門，至今不知為何有人要侵犯鄭女，且刑案卷內，並無任何證據可以確認，當天有與犯案者盧銀龍有商議行為，尤其鄭女被擄當天，自己正常上班、未離開崗位，並非主導或授意犯罪行為。

蘇女還說，當時為了證明清白，在2021年入監服刑前，自費前往「周潤德儀測服務有限公司」，鑑定人周潤德是調查局資深鑑定人員，有專業訓練，且測謊環境、儀器均正常，測謊結果具有高度證據價值。結果也與法院判決的臆測結果完全不同。

蘇女強調，本件完全是院方明知檢方對被告之偵查作為所設想之「犯罪情節」（假設語氣，否認有犯罪事實）有重大錯誤，不思匡正錯誤、還給自己應有之公平審判，甚至將錯就錯，在毫無直接證據與間接證據之前提下，將被告依法行使緘默權直接視同默認犯罪，直接犧牲。