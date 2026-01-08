　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普演說「嗯嗯啊啊」呻吟不斷　即時翻譯原音重現

川普在演說時用誇張方式模仿跨性別舉重選手。（翻攝X@BBCArdalan）

▲川普在演說時用誇張方式模仿跨性別舉重選手。（圖／翻攝X@BBCArdalan）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）近日向眾議院共和黨人發表演說時，誇張模仿起跨性別舉重選手，還不斷發出「嗯嗯啊啊」聲來表達自己觀點。負責即時翻譯的《BBC》波斯語記者不得不硬著頭皮照翻，連呻吟聲都原音重現，在網路上引起討論。

川普為何要發出怪聲？　梅蘭妮亞生氣了？

川普6日在演說中嘲諷跨性別舉重選手，藉此抨擊民主黨在跨性別議題上的立場。他一邊說，一邊發出各種聲響，增加戲劇張力。超過1小時的演說全程由《BBC Persian TV》進行即時翻譯轉播，負責翻譯的是記者西亞瓦什阿爾達蘭（Siavash Ardalan）。

演說中，川普還自爆第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）對他的模仿秀和舞蹈深感不悅，他說：「我太太討厭我這樣做，她說這樣很不像總統。」川普轉述妻子意見，隨後又說：「但我還是當上總統了！」他還透露，梅蘭妮亞曾問他「你能想像羅斯福跳舞嗎？」讓全場哄堂大笑。

阿爾達蘭事後在社群平台X分享片段，發文：「從沒做過一場政治演說的即時翻譯，還得翻譯講者夾雜各種聲音……直到今天。」他接受《People》訪問時坦言，這是職業生涯第一次遇到總統在正式演說中，大量使用咕噥、呻吟等聲音，「但老實說，還蠻有趣的，因為我平常翻譯的政治演說都非常嚴肅。」

BBC記者硬著頭皮照翻？　對翻譯工作深有感觸？

阿爾達蘭表示，他之所以決定翻譯這場演說，原本是期待川普會談到伊朗反政府抗議，或美軍日前逮捕委內瑞拉總統馬杜洛等國際議題，這些都與《BBC》波斯語觀眾高度相關，他說：「結果那些都沒出現，幾乎全是美國內政，當然，還有那些怪異的聲響。」

不過，阿爾達蘭強調，他對即時翻譯這份工作始終抱持強烈的責任感，「翻譯不只是把話說出來，還要呈現一個人的詞彙深度、情緒和語調。」他表示，自己從小布希時代就開始翻譯美國總統演說，這次的經驗雖然前所未見，也讓他更確定，即時翻譯是一份非常講究專業的工作。


更多鏡週刊報導
梅蘭妮亞爆乳迎新當最辣第一夫人！　川普高喊「世界和平」
神預言！川普出手轟炸委內瑞拉　蔡上機2026預言文被翻出
白宮發言人「玻尿酸嘴」掀熱議！攝影師喊冤　川普曾讚「那雙唇像機關槍」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」編入4千萬軍購案
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

全家出遊沒想法　男老師靠「Siri神推薦」驚喜挖到2.09克拉鑽石

川普演說「嗯嗯啊啊」呻吟不斷　即時翻譯原音重現

決戰2026！　川普第二任期首次國情咨文演說2/24登場

日本氣象廳發布「10年一度大雪」預警　這地區降雪恐飆2.4倍

逾700航班取消！　歐洲暴風雪已奪7命「多國交通大亂」

完整名單曝光！川普退群不限66個國際組織　盧比歐：其他還在審

澤倫斯基暗示：戰爭有望「半年內結束」　和平協議已完成90%

班機落地「8個輪胎集體爆胎」　乘客劇烈搖晃嚇：慶幸還活著　

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

全家出遊沒想法　男老師靠「Siri神推薦」驚喜挖到2.09克拉鑽石

川普演說「嗯嗯啊啊」呻吟不斷　即時翻譯原音重現

決戰2026！　川普第二任期首次國情咨文演說2/24登場

日本氣象廳發布「10年一度大雪」預警　這地區降雪恐飆2.4倍

逾700航班取消！　歐洲暴風雪已奪7命「多國交通大亂」

完整名單曝光！川普退群不限66個國際組織　盧比歐：其他還在審

澤倫斯基暗示：戰爭有望「半年內結束」　和平協議已完成90%

班機落地「8個輪胎集體爆胎」　乘客劇烈搖晃嚇：慶幸還活著　

演藝圈三寶！孫怡駕法拉利「強切車道」　直行計程車急剎險釀禍

獨／全台最大「我家牛排」插旗高雄　700坪旗艦店1月底試營運

快訊／彰化線西民宅空地突起火　自家4車燒剩骨架

各縣市搶跟進午餐免費　教團批「福利軍備賽」：恐排擠教育本務

張競／幾個對F-16V失事重要觀點

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

【打開全是滿滿的作業】緊張哥不小心把妹妹的上學書包帶來機場

國際熱門新聞

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

「薩莉亞」創始店要拆了！搬整間店估上看千萬

美股跌近500點！台積電ADR挫逾2.5％　輝達逆勢上漲1%

被AI淘汰！2030年「7種職業恐消失」

畫面曝！　美移民官開槍擊斃37歲女

不准先囤貨？中國傳暫停訂購輝達H200晶片

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

川普砸1.5兆「打造夢幻軍隊」　資金來源曝

Grok「一鍵脫衣」助X互動創新高

委內瑞拉：美軍突襲造成100人死亡

更多熱門

相關新聞

記憶體價格狂漲！陸媒爆：1盒可買上海1間房

記憶體價格狂漲！陸媒爆：1盒可買上海1間房

AI崛起，連帶記憶體價格自2025年下半起一路水漲船高，甚至供不應求，也逐漸引發囤貨與投機現象。據了解，今年（2026）全球DRAM市場行情持續暴漲，如今中國市場更傳出「1盒記憶體價格堪比上海1套房」，甚至也傳出矽谷科技大廠採購主管人人自危，掀起大票網友討論。

美眾院議長：川普國情咨文演說2/24登場

美眾院議長：川普國情咨文演說2/24登場

西島秀俊樂意挑戰村上改編作品

西島秀俊樂意挑戰村上改編作品

川普退群不限66個國際組織　其他還在審

川普退群不限66個國際組織　其他還在審

抓捕馬杜洛引爆西半球　拉丁美洲權力重組與全球地緣震盪

抓捕馬杜洛引爆西半球　拉丁美洲權力重組與全球地緣震盪

關鍵字：

鏡週刊川普

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面