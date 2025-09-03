女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

▲店員報警，救出被家暴女子。（圖／翻攝自Alhambra Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國加州當地便利商店7-Eleven一名員工，工作時注意到一名女顧客在身後偷偷擺出不尋常手勢，機警的他察覺出女子正在向他求救，立即幫忙報案，最後成功救出遭到家暴的女子。

阿罕布拉(Alhambra)警方表示，事件發生在8月19日，一名細心的7-Eleven店員，因為查覺到女顧客的求救手勢，幫助他們逮捕到一名涉嫌家暴的男子，來自格倫多拉市(Glendora)的38歲男子帕隆比(John Glenn Palombi)。

警方表示，當帕隆比與女伴出現在便利商店中時，店員注意到女顧客手在背後，把四指伸向下方，後來將拇指收進拳頭中，他意識到那是求救手勢立即報案。

▲女顧客偷偷擺出求救手勢。（圖／翻攝自X）

警方到場後與這對男女交談，然而帕隆比卻試圖逃離現場，但很快就被逮捕，後來確認事件與家暴有關，且他身上還攜帶電擊槍，目前人在監獄中候審，不得保釋。

警方對外表示，多虧了那名店員，受家暴的女子才能獲救，「他做得很好，因為她需要幫助，他做了正確的決定」。

國外媒體指出，女子使用的求救手勢動作為，先將四指往外伸，只有拇指往內折，再用四指包住拇指，是由加拿大婦女基金會(Canadian Women's Foundation)於2020年4月創建，用來顯示某人正在遭到性別暴力並且需要幫助。

