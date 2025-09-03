　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女。（圖／翻攝自Alhambra Police Department與X）

▲店員報警，救出被家暴女子。（圖／翻攝自Alhambra Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國加州當地便利商店7-Eleven一名員工，工作時注意到一名女顧客在身後偷偷擺出不尋常手勢，機警的他察覺出女子正在向他求救，立即幫忙報案，最後成功救出遭到家暴的女子。

阿罕布拉(Alhambra)警方表示，事件發生在8月19日，一名細心的7-Eleven店員，因為查覺到女顧客的求救手勢，幫助他們逮捕到一名涉嫌家暴的男子，來自格倫多拉市(Glendora)的38歲男子帕隆比(John Glenn Palombi)。

警方表示，當帕隆比與女伴出現在便利商店中時，店員注意到女顧客手在背後，把四指伸向下方，後來將拇指收進拳頭中，他意識到那是求救手勢立即報案。

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女。（圖／翻攝自Alhambra Police Department與X）

▲女顧客偷偷擺出求救手勢。（圖／翻攝自X）

警方到場後與這對男女交談，然而帕隆比卻試圖逃離現場，但很快就被逮捕，後來確認事件與家暴有關，且他身上還攜帶電擊槍，目前人在監獄中候審，不得保釋。

警方對外表示，多虧了那名店員，受家暴的女子才能獲救，「他做得很好，因為她需要幫助，他做了正確的決定」。

國外媒體指出，女子使用的求救手勢動作為，先將四指往外伸，只有拇指往內折，再用四指包住拇指，是由加拿大婦女基金會(Canadian Women's Foundation)於2020年4月創建，用來顯示某人正在遭到性別暴力並且需要幫助。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／首爾餐廳爆砍人　2男1女死亡
遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」　民眾嗨喊：強迫症超舒爽
知名經紀人癌逝！「月經異常量多」就醫確診
AJ哥遭打臉！　社會局要求說明
18歲男開賓士找女友慘死　每天回家陪吃晚餐...嬤悲傷崩潰
性侵29少女！藏6817部性影像　遭求重刑25年
快訊／江祖平爆「性侵男正面照」胸前出現SET！　三立回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「想給最棒生日禮物」爸帶11歲兒偷闖水樂園　老闆暖心原諒爆紅

男半夜被2鬣狗拖出帳篷「徒手插眼反擊」　爸聽慘叫聲火把救人

聽到主人哭聲　英國短毛貓特別叼「最愛玩具」打氣：馬麻別難過

想和25歲妻享受「快樂時光」　誇張爸「下藥迷昏女兒」意外殺人

失智老主人把臘腸犬養成「24公斤巨球」　護理師心疼收編幫減肥

蜜蠟除毛發現美容師「戴可錄影智慧眼鏡」　女崩潰：有在拍嗎

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

金正恩地位大躍進！專家曝「一張相片」意義大：他超越祖父金日成

「出租惡人」幫抓姦討債　日本另類服務爆紅卻為1原因突喊停

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

金正恩地位大躍進！專家曝「一張相片」意義大：他超越祖父金日成

「出租惡人」幫抓姦討債　日本另類服務爆紅卻為1原因突喊停

金正恩訪中「御用廁所」帶著走！　嚴防便便、毛髮洩DNA機密

金正恩座車號牌曝！這串數字暗藏「堅決抗美」決心　展現中朝同盟

罕見！金正恩訪中「不見軍方高層陪同」　可能原因曝光

「想給最棒生日禮物」爸帶11歲兒偷闖水樂園　老闆暖心原諒爆紅

強震滅村「挖墳」心碎一幕曝光！　阿富汗增至1400死

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響

騎腳踏車出門買東西遇死劫！高雄女慘死巨輪下　身分確認了

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

高雄人妻大搞百合戀還劈腿！律師獻計「釣魚」害舊愛吃上官司

上《不熈娣》跳舞被虧肢障瘋傳！ kevin老師自嘲是56歲生日禮物

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

遭爆性騷女學員！寵物名醫反擊「交出完整音檔」：剪接有問題

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

國際熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

即／韓首爾殺人事件　2人當場停止心跳

川普「對等關稅」被判違法　美股大跌

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

川普：美軍擊沉1艘委內瑞拉運毒船

台積電南京廠特權被撤銷　彭博：影響有限但重創南韓

川普指控　中俄北韓密謀反美

波蘭母女3人化糞池慘死　警追詭異真相

金正恩愛女罕見隨行出訪　可望繼承北韓大權

泰女總理下台！前女議員「全裸獻舞」還願

北韓官媒曝光金主愛訪中畫面

Google「搜尋壟斷」判決　Chrome、安卓無需分離

特斯拉「罕見敗訴」　駭客挖出1證據成關鍵

Vogue傳奇安娜溫圖卸任！新美女總編曝光

更多熱門

相關新聞

7-11發錢了！取貨送購物金　禮盒集結吉伊卡哇、Kitty

7-11發錢了！取貨送購物金　禮盒集結吉伊卡哇、Kitty

迎接中秋節，7-ELEVEN 串聯全台門市、i預購、i划算、iOPEN Mall等，推出各式創新IP聯名、星級餐廳飯店、在地糕點名店等中秋禮盒，像是「Kitty奶油小酥餅」、「吉伊卡哇爆米花」、「新世紀福音戰士立體金屬浮雕豪華月餅禮盒」等，即日起至10月14日指定禮盒任選2件95折。同步還有期間限定會員取件回饋「9元購物金」。

全家炸雞桶下殺！超商限時買1送1懶人包

全家炸雞桶下殺！超商限時買1送1懶人包

川普指控　中俄北韓密謀反美

川普指控　中俄北韓密謀反美

川普否認中國構成挑戰：中國更需要美國

川普否認中國構成挑戰：中國更需要美國

川普：美軍擊斃11名委國「毒品恐怖分子」

川普：美軍擊斃11名委國「毒品恐怖分子」

關鍵字：

求救手勢家暴店員超商加州AlhambraJohn Glenn Palombi北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面