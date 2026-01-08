班機落地「8個輪胎集體爆胎」　乘客劇烈搖晃嚇：慶幸還活著　

▲航班多個輪胎爆胎。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

一架南美航空(Latam Airlines)航班抵達美國喬治亞州機場時，8個飛機輪胎突然一起爆胎，巨響傳出後，整個機艙都能感受到劇烈晃動，嚇得許多乘客表示，他們很慶幸自己能活下來。

客機降落爆胎 消防車包圍救援

事件6日上午7時30分發生在喬治亞州亞特蘭大市(Atlanta)當地機場Hartsfield-Jackson International Airport，來自秘魯的南美航空2482航班，在飛行約7個多小時後抵達當地，沒想到落地時發生爆胎事件。

#LatamAirlines Flight LA2482 from Lima to #Atlanta suffered a hard landing on Jan 6, blowing all eight main gear tires on Runway 26R. The Boeing 767 stopped safely; no injuries reported among passengers and crew. Emergency services responded; aircraft towed for inspection. pic.twitter.com/hHieiT4g5f — Thepagetoday (@thepagetody) January 7, 2026

從網路流傳畫面中可看到，爆胎事件發生後，緊急救援人員立刻趕到飛機跑道，飛機被多輛消防車包圍，正在調查原因。

落地爆胎驚魂 機上設備震到全散開

機上乘客表示，當飛機落地時突然聽到一聲巨響，整個機艙都能感覺到劇烈搖晃，「我很慶幸自己還活著，慶幸自己平安無事」。還有乘客拍下爆胎時，廁所門在撞擊中整個被扯了下來，頭頂行李櫃的門也被彈開。

當地媒體報導，機上約221人在停機坪上停留約2小時後，才被巴士送到航廈。機場官員表示，消防員安全疏散了所有人員，事件沒有造成人員受傷，正在調查爆胎原因。