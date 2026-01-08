赤鬼伯伯開直播自爆　內衣、內褲「其中1樣沒穿」：不穿太舒服了

▲赤鬼伯伯自爆，開直播沒穿貼身衣物。（圖／翻攝自赤鬼伯伯YT）



記者施怡妏／綜合報導

Twitch人氣實況主兼YouTuber赤鬼伯伯（Akai Baba）擁有傲人身材、甜美臉蛋，受到許多人關注，她日前在直播中透露，不穿內衣褲真的很舒服，尤其冬天衣服很厚，有沒有穿內衣根本沒有人知道，因此開直播前很猶豫要不要穿，最後她神秘表示「我決定只穿其中一樣，但我也不說是哪一個」，引發粉絲無限遐想。

赤鬼伯伯在直播中指出，自己平常在家時偏好輕鬆穿著，不喜歡穿內衣、內褲，「因為不穿實在是太舒服了」，而且現在正值冬天，衣服很厚，讓她在開台前面臨「要不要穿內衣褲」的天人交戰。她笑喊「我哪一個沒穿，你又看不出來，衣服這麼厚，根本看不出來」。

赤鬼伯伯透露，「我決定只穿其中一樣，但我也不說是哪一個」，她也強調並非故意要讓粉絲遐想，只是生活分享，「你們要幻想也是可以啦，沒犯法啦！」

事實上，赤鬼伯伯之前就分享，平常在家不喜歡穿內衣，外面只會穿一件T恤，有時候去樓下拿外送，也不一定會穿內衣，為了防止激突的尷尬狀況，她會把長髮往前撥，放在胸前，「確認都有蓋住了，然後我就會下去拿外送」。

此外，赤鬼伯伯還自爆，若穿著寬大長版上衣，連內褲都不會穿，「我也懶得穿，我就會直接下空，去拿外送」。

有網友在PTT發文討論此事，底下網友紛紛表示，「這有什麼好想，沒穿外衣再來講」、「反正男朋友在旁邊，輪不到你各位」、「其實穿內衣會比較可愛性感」、「就算都沒穿也不是你的阿」、「家裡如果只有自己，不穿很正常吧」。

