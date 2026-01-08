日本氣象廳發布「10年一度大雪」預警　這地區降雪恐飆2.4倍

▲北日本至西日本的日本海側地區預計從12日開始會出現劇烈風雪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

計畫前往日本旅遊的民眾務必注意，日本氣象廳於5日發布「早期天氣資訊」指出，受強烈冷氣團南下影響，自11日左右起，從東北到北陸、岐阜縣一帶，恐將迎來「10年一度」的顯著大雪。氣象廳預測，部分地區的降雪量將達到往年同期的2.4倍，甚至可能出現警報級的破紀錄降雪。

冬季氣壓增強 北陸降雪預估達往年2.4倍

根據氣象廳觀測，自成人之日三連休（10日至12日）後半段起，強冷空氣將開始流入。受到冬季型氣壓配置影響，從12日開始，北日本至西日本的日本海側地區預計會出現劇烈風雪，甚至面臨大風、大浪的天氣。

數據顯示，各地的5日間降雪量標準與往年平均相比，北陸地區預估達244％、岐阜縣山區達229％、長野與群馬北部為182％，而東北日本海側也有164％，降雪規模皆顯著高於平均水準。

警報級大雪襲擊 14縣市發布早期預警

氣象廳特別點名以下區域需嚴加戒備：

重點地區： 東北日本海側、北陸、長野縣與群馬縣北部、岐阜縣山間部。

可能出現警報級大雪縣市（11日至12日）： 北海道、秋田、山形、福島、新潟、長野、群馬、富山、金澤、福井、岐阜、鳥取、島根、廣島。

以過去各地的「5日降雪量平均值」來看，青森縣酸湯溫泉平均為75公分、新潟縣津南為69公分、福島縣只見為60公分，而岐阜縣白川則為52公分。氣象廳警告，本次大雪的降雪量極有可能大幅超越這些數值，達到破紀錄等級。

嚴防交通障礙 氣象廳呼籲連假前做好準備

面對本季最強寒流，氣象廳提醒，大雪恐造成交通中斷、路面結冰，且除雪作業過程中易發生意外，民眾務必提高警覺。此外，也需防範積雪壓垮農業設施及對農作物的管理影響。

由於12日適逢成人之日三連休結束，當局建議民眾在連假期間提前做好防雪準備，並隨時留意最新的氣象模擬與交通資訊。