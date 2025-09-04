海軍中士兩度性侵學妹　怕關5年10個月急賠50萬換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

海軍中士阿豪（化名）兩度性侵學妹小美（化名），事後還傳訊息向學弟炫耀，結果反遭告上法院，不僅被軍方記4大過撤職，性侵部分也被法院依現役軍人犯強制性交罪，判處有期徒刑5年10個月。阿豪提出上訴，高雄高分院法官考量到他已經賠償50萬元和解，最終改判處有期徒刑2年，緩刑5年。

▲阿豪兩度對學妹小美伸出狼爪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2023年3月間在軍中負責招募人才業務，卻趁著與小美一同前往中部執行任務時，在房間內性侵對方，事後還在群組內宣稱小美是他的女友，結果遭到嚴詞抗議，竟又改口聲稱是「未來的女朋友」。

同年8月間阿豪趁著與同袍一起喝酒的機會，再度對喝醉後正在房間裡休息的小美伸出狼爪，雙方因而鬧上法院。關於性侵的部分，一審法官檢視相關證據之後，依2個現役軍人犯強制性交罪，合併判處阿豪有期徒刑5年10個月。

案發之後，軍方也隨即召開懲罰評議會，對阿豪記4大過處分並撤職。阿豪曾對撤職一事提起行政訴訟，但被高雄高等行政法院裁定敗訴。

此外，阿豪也對性侵案件的訴訟提出上訴，高雄高分院二審法官表示，阿豪原本僅承認猥褻，否認性侵，但上訴之後已坦承全部犯行，也同意賠償50萬元與小美達成和解，最終裁定撤銷原判決關於宣告刑及執行刑的部分，改判處他有期徒刑2年，緩刑5年，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。