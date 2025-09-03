　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逞慾攝影棚曝光！雲林男約拍照性侵29少女　驚見手銬、SM道具

▲▼ 雲林Cosplay攝影師以拍照為由，性侵29名未成年少女還錄影，攝影棚曝光。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲Cosplay攝影師承租的攝影棚曝光，紅圈處疑似為SM用具。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、黃資真／雲林報導

雲林一名13歲少女與29歲Cosplay攝影師吳姓男子約好免費拍照，卻遭對方性侵得逞，警方獲報到吳男住處搜索，竟搜出裡面藏有多達6817部性影像，檢方日前偵結，總計29名未成年少女受害，依法起訴求刑25年，而吳男承租的攝影棚現場照也曝光，疑似還有SM道具。

攝影棚現場看似分為3處，包括以假花、樹葉裝飾扶手的樓梯間，背景滿是酒瓶的酒吧，還有全黑的空間，放著沙發、椅子與電視，天花邊掛著吊燈，牆邊還有疑似一排拿來SM用的器具，部分器具上還有手銬，場景設備相當齊全，但許多被害少女就是在這些空間裡慘遭伸狼爪。

此案源自於2024年11月4日，雲林縣斗六分局晚間獲報，吳姓兼職攝影師以免費拍照為由，引誘未成年少女見面性侵得逞，並拍下影片留念，警方因此持搜索票至吳男家中搜索，並扣得電腦主機1部、行動硬碟3台、單眼相機1台、記憶卡1張、手機1支。

▲▼ 雲林Cosplay攝影師以拍照為由，性侵29名未成年少女還錄影，攝影棚曝光。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

經數位鑑識，發現吳男按照拍攝對象和日期，整理了共944個資料夾，其中436個資料夾全是吳男和年輕女性性交、猥褻的影像，數量高達6817部，且大部分皆為未成年少女。經檢方擴大偵辦，並防止吳男逃亡，立即將吳男拘提到案，並向雲林地院聲請羈押禁見獲准。經人臉辨識比對後，共辨識出29歲未成年少女，年齡最小僅12歲。

▲▼29歲吳姓男Cosplay攝影師性侵多名未成年少女遭起訴。（圖／記者游瓊華翻攝)

▲警方在吳男（紅圈處）的電腦裡搜出多達6817部性影像，大部分為未成年少女。

深入追查發現，吳男在2016年至2024年間，利用社群媒體、交友軟體約年輕女子拍攝Cosplay，會到各種景區、攝影棚、旅館或是吳男位於台南的住處拍攝，接著利用金錢引誘、勸說或強迫等方式，對這29名未成年少女性侵、猥褻54次並錄影。

檢方日前偵結，依加重強制性交、與未滿16歲女子為性交或猥褻、竊錄他人身體隱私部位、與少年為有對價之性交行為、引誘使少年被拍攝性影像、違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪嫌，分別具體求刑有期徒刑3年2月至15年不等，合併求刑25年。

其中一位受害少女的家屬聽聞此消息，直言受害者肯定超過29人，所以希望法官量刑時能夠超過25年，判越重越好。

▲▼ 雲林Cosplay攝影師以拍照為由，性侵29名未成年少女還錄影，攝影棚曝光。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲▼ 雲林Cosplay攝影師以拍照為由，性侵29名未成年少女還錄影，攝影棚曝光。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／19歲女陳屍套房內！趴臥床邊
8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王
快訊／女包水餃「遭捲絞肉機」臉埋肉餡亡！　雇主過失致死移送
性侵29少女！逞慾攝影棚曝光
板橋女包水餃「手捲絞肉機」慘死　2兒悲傷現身
快訊／手術釀2死　網紅醫遭撤銷執照
快訊／多位藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了
「多隻貓塞同一籠」1餓死！同伴啃咬內臟果腹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／19歲基隆女台中工作失聯1天　套房內「趴臥床邊」已有屍斑

為閃擋路車！嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪…過失起訴

快訊／板橋女包水餃「遭捲絞肉機」臉埋肉餡亡！　雇主過失致死移送

逞慾攝影棚曝光！雲林男約拍照性侵29少女　驚見手銬、SM道具

伸港整地工程驚現人骨+遺骸　DNA鑑定確認是失蹤2月男

獨／高雄自小客斜插人行道！機車往左一閃　慘被大貨車擊落送醫

快訊／執行縮胃曠腸手術致病患身亡　高雄網紅醫遭撤銷執照

板橋女包水餃「手捲絞肉機」慘死　檢察官驗屍...2兒悲傷現身

前嘉義水上鄉代會主席「模具機夾18kg毒品」偷運來台！　今發監執行

送泥醉女友人回家！開進停車場硬上　桃園色男賠50萬換緩刑

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

快訊／19歲基隆女台中工作失聯1天　套房內「趴臥床邊」已有屍斑

為閃擋路車！嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪…過失起訴

快訊／板橋女包水餃「遭捲絞肉機」臉埋肉餡亡！　雇主過失致死移送

逞慾攝影棚曝光！雲林男約拍照性侵29少女　驚見手銬、SM道具

伸港整地工程驚現人骨+遺骸　DNA鑑定確認是失蹤2月男

獨／高雄自小客斜插人行道！機車往左一閃　慘被大貨車擊落送醫

快訊／執行縮胃曠腸手術致病患身亡　高雄網紅醫遭撤銷執照

板橋女包水餃「手捲絞肉機」慘死　檢察官驗屍...2兒悲傷現身

前嘉義水上鄉代會主席「模具機夾18kg毒品」偷運來台！　今發監執行

送泥醉女友人回家！開進停車場硬上　桃園色男賠50萬換緩刑

林智勝引退賽溫暖開打　U12小將與威廉波特冠軍隊傳承棒球夢

快訊／19歲基隆女台中工作失聯1天　套房內「趴臥床邊」已有屍斑

陸展現「三位一體」核打擊能力　學者：讓美國重新思考介入台海

為閃擋路車！嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪…過失起訴

蓬萊陵園法拍　福座開發溢價3倍8.1億拿下

娘家出錢買房　婆婆囂張嗆「兒子家就是我家」！她1舉動槓上婆家

習近平、普丁、金正恩合體！川普控「密謀反美」　克宮澄清了

8月十大縣市長聲量榜揭曉！　盧秀燕奪下聲量、好評雙冠王

高市Q3標售祭12億土地　專家：僅2筆是「建商的菜」

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

社會熱門新聞

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

鶯歌10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」…家中現況曝光

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

男客印尼女助逃魔爪　囂張人蛇竟2度登門要人

三重機車貨車相撞滿地零件碎片　騎士不治

男大生騎車撞上酒醉男　他「橫隔膜破裂」亡

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

更多熱門

相關新聞

不爽小女友另結新歡　他和麻吉聯手侵犯遭重判

不爽小女友另結新歡　他和麻吉聯手侵犯遭重判

彰化一名李姓男子和國中少女美美(化名)交往，期間發生3次性關係，他疑似不滿美美跟他分手又另結新歡，將美美約到程姓男友人住處見面，並不顧美美抗拒，由程男強脫美美內褲並壓制，讓李男性侵得逞。全案經彰化地院審理，法官認為程男雖沒和美美性交，但也屬強制性交正犯，依李犯3個對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，李、程共同犯強制性交罪，處李7年8月徒刑、處程7年2月徒刑。可上訴。

賓賓哥道歉了！直播意外洩「性侵受害者隱私」

賓賓哥道歉了！直播意外洩「性侵受害者隱私」

性侵29少女硬碟藏6817部性影像　攝影師遭求刑25年

性侵29少女硬碟藏6817部性影像　攝影師遭求刑25年

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

12歲少女謊稱「撿到棄嬰」！竟是她偷生的

12歲少女謊稱「撿到棄嬰」！竟是她偷生的

關鍵字：

雲林少女攝影師Cosplay性侵攝影棚

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

知名經紀人罹亮細胞癌病逝！「月經異常量多」確診

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面