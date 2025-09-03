逞慾攝影棚曝光！雲林男約拍照性侵29少女　驚見手銬、SM道具

▲Cosplay攝影師承租的攝影棚曝光，紅圈處疑似為SM用具。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華、黃資真／雲林報導

雲林一名13歲少女與29歲Cosplay攝影師吳姓男子約好免費拍照，卻遭對方性侵得逞，警方獲報到吳男住處搜索，竟搜出裡面藏有多達6817部性影像，檢方日前偵結，總計29名未成年少女受害，依法起訴求刑25年，而吳男承租的攝影棚現場照也曝光，疑似還有SM道具。

攝影棚現場看似分為3處，包括以假花、樹葉裝飾扶手的樓梯間，背景滿是酒瓶的酒吧，還有全黑的空間，放著沙發、椅子與電視，天花邊掛著吊燈，牆邊還有疑似一排拿來SM用的器具，部分器具上還有手銬，場景設備相當齊全，但許多被害少女就是在這些空間裡慘遭伸狼爪。

此案源自於2024年11月4日，雲林縣斗六分局晚間獲報，吳姓兼職攝影師以免費拍照為由，引誘未成年少女見面性侵得逞，並拍下影片留念，警方因此持搜索票至吳男家中搜索，並扣得電腦主機1部、行動硬碟3台、單眼相機1台、記憶卡1張、手機1支。

經數位鑑識，發現吳男按照拍攝對象和日期，整理了共944個資料夾，其中436個資料夾全是吳男和年輕女性性交、猥褻的影像，數量高達6817部，且大部分皆為未成年少女。經檢方擴大偵辦，並防止吳男逃亡，立即將吳男拘提到案，並向雲林地院聲請羈押禁見獲准。經人臉辨識比對後，共辨識出29歲未成年少女，年齡最小僅12歲。

▲警方在吳男（紅圈處）的電腦裡搜出多達6817部性影像，大部分為未成年少女。



深入追查發現，吳男在2016年至2024年間，利用社群媒體、交友軟體約年輕女子拍攝Cosplay，會到各種景區、攝影棚、旅館或是吳男位於台南的住處拍攝，接著利用金錢引誘、勸說或強迫等方式，對這29名未成年少女性侵、猥褻54次並錄影。

檢方日前偵結，依加重強制性交、與未滿16歲女子為性交或猥褻、竊錄他人身體隱私部位、與少年為有對價之性交行為、引誘使少年被拍攝性影像、違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪嫌，分別具體求刑有期徒刑3年2月至15年不等，合併求刑25年。

其中一位受害少女的家屬聽聞此消息，直言受害者肯定超過29人，所以希望法官量刑時能夠超過25年，判越重越好。