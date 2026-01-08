　
生活 生活焦點

交通部長點名「要獎勵光頭張先生」　本尊爆紅曝光：會被多看幾眼

▲▼台中監理站「光頭張先生」張維軒現身受訪。（圖／台中市監理站提供）

▲台中監理站「光頭張先生」本尊曝光。（圖／台中市監理站提供）

網搜小組／劉維榛報導

台中監理站一名員工因親切服務態度，民眾特別在Google給予5星讚賞，並寫下「光頭張先生解答我一堆問題」，神展開的是，監理站小編替本尊澄清，其實頭上還有幾根「肉眼不易辨識的頭髮」，稱不上光頭，還釣出交通部長陳世凱親回，會給這位同仁獎勵。如今本尊真實模樣曝光了。

近日有民眾在台中監理站Google地圖上給予5星好評，並寫到「服務台一位光頭張先生很親切幫忙，解答我一堆問題，非常感謝」。事後，監理站小編在下方留言，謝謝給予肯定之外，特別要替張姓服務員澄清一下，「他頭上還有幾根頭髮，肉眼雖不易辨識，但嚴格來說應該還稱不上光頭」，並附上哭笑不得的表情符號。

該文章意外在Threads掀起高度討論，「人家好心幫你解答問題，結果你恩將仇報」、「被表揚但又被說是光頭，心情挺複雜的」、「能感受到張先生的堅持」、「張先生不只服務好，人也很幽默」、「要改稱為『不易識別髮量』的張先生」、「造型俐落爽朗的張先生」、「通常都是很愛護自己的頭髮，有幾根毛髮都知道，他只是髮量少」。

陳世凱也來湊熱鬧：神回「有，但不多！」

就連交通部長陳世凱也在下方親回，「有，但不多。我會請公路局局長轉達這份肯定及給予獎勵！讓用心服務的同仁被看見」。

本尊幽默回應：2至3天會剃一次頭

對此，《ETtoday新聞雲》記者也找到本尊，是40歲的台中市監理站人員張維軒，他強調自己真的有頭髮，只是習慣每2天到3天就用電動刮鬍刀剃一次頭髮，過去他也曾留過長捲髮，後來因耳朵要進行手術被護理師剃頭後，反而發現「光頭的世界很舒服」，是另一種境界，從此回不去了。

如今「光頭張先生」爆紅後，他坦言，最近下樓服務時，確實能感受到有民眾會多看他幾眼，但不論對方是否認出他，他都會用同樣的態度回應問題，「一定要從不懂解釋到懂」。

台中監理站光頭服務員頭髮google五星

