社會 社會焦點 保障人權

不爽小女友另結新歡　他和麻吉「1壓制1侵犯」辯3P！2人都重判

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲彰化李姓業務和程姓健身房業務共同對少女強制性交遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名李姓男子和國中少女美美(化名)交往，期間發生3次性關係，他疑似不滿美美跟他分手又另結新歡，將美美約到程姓男友人住處見面，並不顧美美抗拒，由程男強脫美美內褲並壓制，讓李男性侵得逞。全案經彰化地院審理，法官認為程男雖沒和美美性交，但也屬強制性交正犯，依李犯3個對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，李、程共同犯強制性交罪，處李7年8月徒刑、處程7年2月徒刑。可上訴。

判決指出，李男於2023年初，透過程姓友人介紹，和國中少女美美認識交往，李並在摩鐵房間、租屋處和美美發生3次性行為。4月底兩人分手後，李男又約美美在同年9月23日到程男家中見面，李於房內不顧美美拒絕，掐住美美脖子並強脫衣物，程則在李戴保險套時，搶走美美的手機、扯去她內褲並壓制美美，供李男性侵得逞。案發後美美不敢報警，因害怕李男戴套性侵仍會懷孕，前往超商購買驗孕棒，遭同校學生發覺並向學校通報，全案才曝光。

全案審理時，李和程口徑一致，辯稱當天他們本來打算3P，但後來程不想要，所以程只有在旁邊看，李和美美則是合意性交。兩人律師則說，李和美美分手後，雙方以LINE聯繫，且聊到可能會與程男一起3P的性話題，案發當天程只有在一旁玩手機，美美和李是合意性交，因美美嘲笑李的性器官太小而發生爭執，之後便由程載美美離開。

法官檢視美美和李男的訊息，案發前李男傳送「還有還想交互虐妳」、「的蠻想內X妳的（嘟嘴圖示）」、「也沒完玩壞啊」，美美表示「你下次一定要給我戴眼鏡」、「因為那比第一次還痛」、「你玩的比我花」、「幹嘛 你想被滴綠油精」、李男則回「滴在後面或是○上吧（嘟嘴圖示）」等，美美並沒有任何同意3P性交的言語。

案發後美美則傳訊表示「被同個學校的看到買驗孕的」，李男說「不是啊為啥會扯到我（臉部溶解圖示）」、「妳跟誰無套（難過圖示） 」，美美說「因為我買驗孕是為了那天的事= =」，李男央求「我可以把事情化小一點嗎，我知道妳也不好，那天我也是真的有點發火了，我道歉」，美美憤而說「那我的心理狀況怎麼辦，我活該嗎」、「你強迫我性交也是事實啊」，李男回「我很抱歉吧（臉部溶解圖示）」，並未否認性侵。

法官認為，案發後是李男主動聯絡美美，並非美美主動向李男套話，而美美同學於案發後聽到美美遭前男友性侵，又看到她手腕、肩膀都受傷，也曾勸美美報警，但美美卻拒絕，可見她並沒有為了金錢誣陷李男的動機。

法官判定，李對美美強制性交，程也對美美的身體施加強暴手段，在本案強制性交犯行中，程也具有不可或缺的重要地位，兩人為共同正犯，審酌李是業務員、月薪約4、5萬，程是健身房業務，月薪約3萬，兩人犯後雖和被害人和解，但並未認錯或道歉，依李犯3個對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，李、程共同犯強制性交罪，李被處7年8月徒刑、程被處7年2月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

09/02 全台詐欺最新數據

