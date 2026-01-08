　
國際

畫面曝光！美移民官朝車內開槍　37歲女遭擊斃

記者張方瑀／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）7日發生一起駭人槍擊案。在總統川普（Donald Trump）下令全美加強移民掃蕩期間，一名聯邦移民官員在執勤時，竟朝著一輛休旅車內的37歲女子開槍，導致對方當場死亡。儘管聯邦政府堅稱是正當防衛，但當地市長看過影片後火冒三丈，怒轟政府的說法根本是垃圾。

執法升級釀人命　移民官當街擊斃37歲女

根據《路透社》報導，依照當地與聯邦官員說法，這起事件發生在明尼亞波利斯。當時美國移民暨海關執法局（ICE）正展開大規模搜捕行動，一名37歲女子古德（Renee Nicole Good）坐在自己的休旅車內，卻遭到移民官開槍射殺。這也是川普政府針對非法移民展開全國性強硬執法以來，最新一起嚴重的暴力衝突事件。

▲▼ 美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）37歲女子遭移民官員開槍射殺。（圖／路透）

▲明尼亞波利斯37歲女子古德遭移民官員開槍射殺。（圖／路透）

這起槍擊案隨即引發大規模民憤，數百名抗議者走上街頭。現場目擊者指出，聯邦探員配戴防毒面具、手持重型武器，甚至對群眾施放化學刺激物以維持秩序。

市長看過影片氣炸　怒嗆ICE：滾出去

針對這起事件，國土安全部發言人麥勞克林（Tricia McLaughlin）在社群平台X發文辯稱，當時一名「暴力暴徒」企圖開車衝撞官員，這屬於「本土恐怖主義行為」，官員是為了拯救多條人命才被迫開火。

然而，明尼亞波利斯市長弗雷（Jacob Frey）在看完事發現場影片後，在記者會上公開駁斥政府的說辭。他憤怒地表示，影片內容與政府的「垃圾敘事」完全相反，「他們想把這塑造成自衛行為，但我看過影片了，我直接告訴大家，那根本是在胡扯！」弗雷更直接要求ICE滾出明尼亞波利斯。

▲▼ 美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）37歲女子遭移民官員開槍射殺，民眾上街抗議。（圖／路透）

▲明尼亞波利斯民眾上街抗議。（圖／路透）

關鍵影片流出　自衛說法被打臉

根據路透社核實的流出影片顯示，死者古德當時駕駛一輛紅褐色本田休旅車，原先還停下來禮讓其他車輛，並揮手示意後方皮卡車先行。不料，皮卡車上的官員隨即下車包圍她的車輛。

影片中，古德的車輛曾短暫倒車，接著嘗試向右轉彎避開官員並駛離街道。此時，擋在車前的官員後退一步並連開三槍，其中至少一槍是在車頭保險桿已通過其身旁後才發射。古德中彈後車輛加速衝出，撞上路邊電線桿。

古德的母親甘格（Donna Ganger）悲痛地表示，女兒一生都在照顧別人，性格溫暖且具同情心，絕對不是會去對抗官員的人。

川普力挺移民官　州長華茲痛批：實境秀治理

對此，川普在社群媒體上力挺執法人員，強調影片顯示該女子是「惡毒地衝撞官員」，支持自衛說法。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）也指責死者是蓄意撞人。

不過，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）則站在對立面，他將悲劇歸咎於川普政府，痛批這是「實境秀式治理」所付出的代價，目的是製造恐懼與衝突。目前華茲已要求國民兵進入警戒狀態，以應對可能升級的社會動盪。

 美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）37歲女子遭移民官員開槍射殺

01/06 全台詐欺最新數據

人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光
快訊／曹西平乾兒子發4點最新聲明！
中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要舉債籌錢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美國移民明尼蘇達州北美要聞

