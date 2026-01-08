決戰2026！　川普第二任期首次國情咨文演說2/24登場

▲ 川普將於2月24日發表國情咨文。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普第二任期首次國情咨文演說定於2月24日登場，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）8日正式發出邀請，屆時川普將在眾議院議事廳向國會兩院聯席會議發表演說。

《法新社》報導，強生在公開信中向川普表示，「我們期盼在2026年推動重要工作，為美國人民服務、守護自由，並延續這項偉大的自治實驗。」這名來自路易斯安那州的強硬保守派議長更盛讚川普，「美國在您的領導下變得更強大、更自由、更繁榮。」

強生強調，川普政府與第119屆國會在2025年「攜手推動史上最具影響力的施政成果」，全美民眾將感受到務實治理帶來的實質改變。

川普去年3月曾向國會聯席會議發表談話，但總統任期第一年的國會演說通常不被正式定義為國情咨文。如今將發表首次國情咨文之際，川普正面臨國內外雙重壓力，國內因生活成本飆升及爭議性移民執法政策，引發民眾不滿；對外則因激進外交路線令鄰國與歐洲盟友不安，國際反彈聲浪持續升高。

預料川普將在演說中闡述2026年國家願景，而這一年也被視為川普第二任期關鍵。若民主黨在期中選舉奪回眾議院控制權，將大幅限縮川普剩餘任期施政空間。