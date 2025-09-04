動物園老虎突猛撲「伸爪拉住女獸醫」　她死命抓欄杆抵抗畫面曝

▲墨西哥傳出動物園老虎攻擊獸醫。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥動物園傳出驚險事件，園內一隻孟加拉虎突然跳到女獸醫身上，並且拉住獸醫的外套、試圖把人拖進鐵絲網中，只見女獸醫拼命抓著護欄，阻止自己被拖走，突發事件把眾人都嚇了一大跳，在同事的幫助下終於脫困。

事件1日發生在墨西哥城西部薩米特拉(Mazamitla)當地動物園Camino Real del Tigre zoo，一名遊客意外拍到園內老虎撲到女工作人員身上，試圖攻擊的景象，影片後來在社群網站上瘋傳。

Veterinaria de Camino Real del Tigre tuvo "pequeño susto"; se encuentra fuera de peligro.



La reserva ubicada en Mazamitla, Jalisco, informó que la especialista Alejandra Mora está en buen estado de salud y continúa a cargo del cuidado de los felinos. pic.twitter.com/5p04Cz8kKL — La Jornada (@lajornadaonline) September 3, 2025

動物園對外聲明表示，被攻擊的女子是一名叫做莫拉(Alejandra Mora)的獸醫，獸醫和老虎拉伊塔(Rayita)在事件中都沒有受傷。

莫拉也在影片中現身表示，感謝大家關心她的狀況，拉伊塔當時只是對她身上穿的迷彩外套有興趣，想玩外套，才會抓住她，「當時有一名遊客試圖阻止，但我要求他不要這樣做，因為他太用力了，幸好最後沒有發生更糟糕的事情，我們訓練有素的工作人員幫忙移開了拉伊塔的爪子」。

園方表示，莫拉雖然在事件中受到驚嚇，但是目前已經恢復，未來會繼續在園區幫忙照顧大貓。