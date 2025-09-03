約正妹跑山卻變在床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

▲張男不顧女子反抗，企圖性侵，被判處有期徒刑1年10月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

一名熱愛跑山活動的女子，去年10月前往張姓男子新北市住處準備一同出遊，卻遭對方趁隙強行抱至床上，意圖性侵。儘管張男途中因女子激烈反抗未得逞，但仍構成強制性交未遂罪。台北地方法院審理後，近日判處張男有期徒刑1年10月，可上訴。

判決書指出，張男於2023年11、12月間透過Instagram認識被害女子，兩人因共同興趣成為朋友。去年10月16日上午，張男邀約對方至其新店住處集合，準備一同騎車跑山。女子應邀前往，卻在張男住處與其飼養寵物互動時，遭對方從背後強行擁抱、拖至臥室床上。張男不顧女子明確反抗，先強吻其嘴唇，再脫去其下身衣物，企圖性侵。

被害女子奮力抵抗並哭喊求助，張男未能得逞。事後女子報案，案件由新店警方調查後移送地檢署起訴。

法院審理期間，張男對犯行坦承不諱，辯護人主張張男自首態度良好，且犯行未遂，應依《刑法》第59條予以酌減刑期。不過法官認為，張男明知女子單純為赴約集合，卻趁機施暴，嚴重侵害對方身心，無法引起一般人之同情，且雙方調解未達成，因此駁回減刑請求。

法院最終審酌張男的犯後態度、家庭與經濟背景、以及被害人陳述與檢察官意見，判處張男有期徒刑1年10月。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。