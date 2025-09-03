嫌妻子「膚色太黑」羞辱體重　男騙擦「美白藥」潑酸把人燒死





▲女子長年被丈夫嫌棄外表。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度拉賈斯坦邦一名男子因為嫌妻子「膚色太黑」，竟然放火把人活活燒死，在命案發生之前，他時常挑剔妻子外表與體重，甚至出言嘲笑或羞辱，如今被判處死刑。

事件發生在烏代浦市(Udaipur)，男子基尚(Kishan)被控2017年6月24日在家放火燒死妻子拉克西米(Lakshmi)。法庭資料指出，基尚時常批評妻子的外表，事發當天他告訴妻子，他帶來了一種「藥」，只要塗在身上就可以變白。

拉克西米相信丈夫的話，乖乖把「藥」塗在身上，雖然過程中抱怨聞起來有化學酸的味道，但還是無法反抗丈夫，沒想到塗好後，對方在她身上點火。

全身嚴重燒傷的拉克西米雖然被家人緊急送醫，後來仍不治身亡，臨死前她向法官寫了一封遺書，把事件發生過程詳細記錄在上面，指控丈夫長年來不斷羞辱她的外表，最終用殘忍的方式將她殺害。

本案近來開庭，法官痛批基尚的行為並非意外，而是蓄意而為的犯罪行為，罪行不只是針對他的妻子，也違反人類道德準則、撼動社會良知，無法輕易饒恕，最後判處絞刑。

此判決需經過拉賈斯坦邦高等法院核准後，才會正式生效，烏代浦地方法院還另外判處基尚5萬印度盧比（約台幣1.7萬元）罰款，與1年刑期。

ETtoday新聞網提醒您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。