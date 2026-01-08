全面數位化！刑事警察發展館全新開幕　沉浸式體驗重案現場

▲刑事局刑事警察發展館正式開幕，由局長周幼偉與前局長劉柏良共同主持。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局8日上午宣布「刑事警察發展館」正式遷移至刑事局科技大樓一樓大廳，以全新數位化、互動式展示面貌對外呈現，展現台灣刑事警察傳承歷史及駐步踏實創新的重要里程碑。刑事警察發展館從2007年起籌建，動員全局700餘名刑警共同參與，歷經探案蒐整與史料徵集，於2010年首度落成、開幕儀式由前任刑事局長、太陽神電力董事長劉柏良與現任局長周幼偉共同主持。

刑事警察發展館此波改建，打破傳統靜態展示模式，導入數位科技與互動設計，將原本設於高樓層的封閉空間，轉化為一樓開放式展示中心，全面呈現刑事警察發展史、歷年重大專案介紹及關鍵刑案偵破的歷史紀錄，引導民眾對未來刑事警政藍圖建立前瞻性認識。

全新展場入口設置智慧資訊互動形象牆，結合聲光科技與動態影像，形塑刑事警察守護社會治安的英雄形象。館內展區依主題規劃為跨境合作、犯罪預防、打擊犯罪、刑事偵查、數位科技、刑事鑑識科學及防爆科技等七大領域，並在保留部分原有展櫃的基礎，進而全面優化內容，透過沉浸式體驗，讓參觀者更直觀理解刑事警察工作的核心價值。

為強化教育與警示效果，館內新增四處重大刑案專區，透過情境重現與多媒體展示，呈現歷年重要案件的偵辦過程，及其對社會治安的深遠影響；另設置兩處「沉浸式犯罪宣導互動區」，結合遊戲化操作、互動問答與虛擬情境模擬，提升民眾防範犯罪的實用知識，降低受害風險。原有牆櫃則聚焦展示國際及兩岸執法合作的珍貴文物，突顯台灣刑事警察在跨境合作中的關鍵角色與卓著成效。

刑事局長周幼偉表示，發展館的數位轉型不僅是史料展示的革新，更致力於打造身歷其境的參觀體驗。自去年重新規劃至今年全面啟用，發展館成功突破傳統海報與看板的限制，讓參觀者在數位與實體交織的空間中，留下深刻而難忘的印象。未來刑事局也將透過發展館平台，向社會大眾行銷治安成果，展現台灣刑事偵查與科技鑑識與時俱進的專業實力。

