　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全面數位化！刑事警察發展館全新開幕　沉浸式體驗重案現場

▲刑事局刑事警察發展館正式開幕，由局長周又偉與前局長劉柏良共同主持。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局刑事警察發展館正式開幕，由局長周幼偉與前局長劉柏良共同主持。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局8日上午宣布「刑事警察發展館」正式遷移至刑事局科技大樓一樓大廳，以全新數位化、互動式展示面貌對外呈現，展現台灣刑事警察傳承歷史及駐步踏實創新的重要里程碑。刑事警察發展館從2007年起籌建，動員全局700餘名刑警共同參與，歷經探案蒐整與史料徵集，於2010年首度落成、開幕儀式由前任刑事局長、太陽神電力董事長劉柏良與現任局長周幼偉共同主持。

刑事警察發展館此波改建，打破傳統靜態展示模式，導入數位科技與互動設計，將原本設於高樓層的封閉空間，轉化為一樓開放式展示中心，全面呈現刑事警察發展史、歷年重大專案介紹及關鍵刑案偵破的歷史紀錄，引導民眾對未來刑事警政藍圖建立前瞻性認識。

▲刑事局刑事警察發展館正式開幕，由局長周又偉與前局長劉柏良共同主持。（圖／記者張君豪翻攝）

全新展場入口設置智慧資訊互動形象牆，結合聲光科技與動態影像，形塑刑事警察守護社會治安的英雄形象。館內展區依主題規劃為跨境合作、犯罪預防、打擊犯罪、刑事偵查、數位科技、刑事鑑識科學及防爆科技等七大領域，並在保留部分原有展櫃的基礎，進而全面優化內容，透過沉浸式體驗，讓參觀者更直觀理解刑事警察工作的核心價值。

為強化教育與警示效果，館內新增四處重大刑案專區，透過情境重現與多媒體展示，呈現歷年重要案件的偵辦過程，及其對社會治安的深遠影響；另設置兩處「沉浸式犯罪宣導互動區」，結合遊戲化操作、互動問答與虛擬情境模擬，提升民眾防範犯罪的實用知識，降低受害風險。原有牆櫃則聚焦展示國際及兩岸執法合作的珍貴文物，突顯台灣刑事警察在跨境合作中的關鍵角色與卓著成效。

刑事局長周幼偉表示，發展館的數位轉型不僅是史料展示的革新，更致力於打造身歷其境的參觀體驗。自去年重新規劃至今年全面啟用，發展館成功突破傳統海報與看板的限制，讓參觀者在數位與實體交織的空間中，留下深刻而難忘的印象。未來刑事局也將透過發展館平台，向社會大眾行銷治安成果，展現台灣刑事偵查與科技鑑識與時俱進的專業實力。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」編入4千萬軍購案
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化線西民宅空地突起火　自家4車燒剩骨架

鋁合金龍頭廠老董「唬爛有16億庫存」騙走1.2億　遭收押起訴

麻吉翻臉PO他性愛片「要的私」　高雄男慘了！法官判刑5月　

第62期調查官今結業　16人擁碩士學歷「第一名是律師」

全面數位化！刑事警察發展館全新開幕　沉浸式體驗重案現場

教唆綁架女官員拍裸照服刑出獄　主謀女喊冤：自費測謊打臉判決

台東警執勤失控衝上分隔島「車頭包住路燈」　超慘畫面曝光

女官員遭綁架拍裸照　華盛營造「切割成功」主謀女要賠136萬

幼貓竄入機車底險被輾！員警急開蜂鳴器攔車　騎士接力安置

車停巷口瞎扯「回家喝一口酒才上車」　酒駕男下場慘了

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

快訊／彰化線西民宅空地突起火　自家4車燒剩骨架

鋁合金龍頭廠老董「唬爛有16億庫存」騙走1.2億　遭收押起訴

麻吉翻臉PO他性愛片「要的私」　高雄男慘了！法官判刑5月　

第62期調查官今結業　16人擁碩士學歷「第一名是律師」

全面數位化！刑事警察發展館全新開幕　沉浸式體驗重案現場

教唆綁架女官員拍裸照服刑出獄　主謀女喊冤：自費測謊打臉判決

台東警執勤失控衝上分隔島「車頭包住路燈」　超慘畫面曝光

女官員遭綁架拍裸照　華盛營造「切割成功」主謀女要賠136萬

幼貓竄入機車底險被輾！員警急開蜂鳴器攔車　騎士接力安置

車停巷口瞎扯「回家喝一口酒才上車」　酒駕男下場慘了

獨／全台最大「我家牛排」插旗高雄　700坪旗艦店1月底試營運

快訊／彰化線西民宅空地突起火　自家4車燒剩骨架

各縣市搶跟進午餐免費　教團批「福利軍備賽」：恐排擠教育本務

張競／幾個對F-16V失事重要觀點

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

【萌萌噠】布拉格河邊海貍鼠超親人！慢慢靠近抱人類大腿

社會熱門新聞

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

F-16飛官仍失聯　家屬急求宮廟問辛柏毅位置

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

五楊高架白車無剎車撞分隔島　奪命畫面曝

台中房董「下藥白嫖」判刑　曾亂把妹被揍

照明彈劃破夜空　網守候「鏡頭君」集氣

F-16飛官疑「倒彈射」入海　墜機軌跡圖一次看

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話氣瘋

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

涉台積電洩密案　第4名內鬼工程師現身畫面曝

高中生打工到一半被擄 　竟是3學生涉案

隆乳女「沒溝」怒告醫美！　法院因1句話打臉

更多熱門

相關新聞

四海竹聯合作詐騙　貴婦被坑3365萬

四海竹聯合作詐騙　貴婦被坑3365萬

四海幫海青堂吳姓副堂主夥同竹聯幫雷堂楊姓幹部，勾結境外機房，廣發「鈔急貸」、「快速貸」等LINE帳號，誆稱「沒有辦不下來的貸款」招攬民眾，借貸3萬元，只要月繳836元，一旦還不出來，就要求拿房產抵押，全台有47人受害，金額2億多元，其中1名住在台北市的女子被騙3365萬元，刑事局查獲吳嫌等34人，依法送辦。

竹聯南興會涉虛幣詐600萬　8人收押

竹聯南興會涉虛幣詐600萬　8人收押

高雄男陷投資詐騙陷阱　320萬all in慘了

高雄男陷投資詐騙陷阱　320萬all in慘了

收買22家缺錢公司帳戶　8個月洗錢25億

收買22家缺錢公司帳戶　8個月洗錢25億

HEROPAY支付洗錢259億　主嫌千萬保時捷遭法拍

HEROPAY支付洗錢259億　主嫌千萬保時捷遭法拍

關鍵字：

刑事局刑事警察發展館開幕周幼偉

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面