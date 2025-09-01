基隆教育建設雙箭齊發　邱佩琳：通學環境、東信校舍全面升級

▲基隆教育建設雙箭齊發！通學安全、東信校舍改建全面升級。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接114學年度，基隆市教育建設傳來雙重喜訊！副市長邱佩琳今（1日）在東信國小開學日宣布，市府已投入逾1.2億元推動「校園周邊通學安全改善工程」，其中東信國小周邊步道已全面完工；同時更成功爭取近2億元經費，將啟動該校「育智樓」老舊校舍改建工程。這「一軟一硬」的雙箭政策，全面升級校園環境，為學童打造更安全、舒適、優質的學習起點。

邱佩琳表示，市府已投入1億2298萬5000元推動「校園周邊通學安全改善工程」，其中東信國小通學步道已全面完工，透過鋪面改善、家長接送區增設及動線調整，大幅提升學童安全。此外，市府也成功爭取近2億元經費，推動「育智樓」老舊校舍改建工程，預計10月底完成發包，兩年內完工，將提供4層樓、16間全新教室及完善設施。

▲基隆市副市長邱佩琳（中）。

東信國小積極發展體育特色，不僅獲選為教育部「高爾夫扎根學校」，設有全台少見的室內模擬高爾夫教室，市府更補助300萬元建置全新體操教室，配備專業地墊、平衡木與彈翻床，提供安全專業的訓練環境。今日邱佩琳也陪同新生體驗體操、高爾夫及跆拳道課程，象徵學習的新起點。

教育處長徐嬿立補充，市府將持續爭取資源、推動教育事務，協助孩子探索潛能，讓家長更安心。

邱佩琳最後也特別致贈每位新生精美繪圖本，期勉小朋友用圖畫記錄成長歷程，並透過「給新生家長的一封信」致予該校家長會長潘亮岑以傳達市府教育藍圖，邀請家長攜手參與，共同營造基隆成為亞洲最溫暖、最有愛的城市。