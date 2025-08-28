　
地方 地方焦點

地震後傳怪聲…基隆公寓「連根拔起」恐怖崩落　8戶緊急撤離

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區百福社區一棟4層老舊公寓，今（28日）發生駭人意外！3樓客廳天花板混凝土連同鋼筋整片崩塌墜落，碎石散落滿屋，場面驚險。所幸事發時無人遭波及，七堵區公所與百福里辦公處緊急介入，於晚間將3、4樓共8名住戶安置於飯店暫住，明日將由土木技師進行詳細勘驗，以確定事故原因。

▲基隆公寓客廳天花板連根拔起。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆百福社區公寓天花板崩塌，8住戶驚險安置，技師將勘驗究因。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

根據中央氣象署資料，宜蘭縣龜山島附近昨晚9時11分發生芮氏規模6.0地震，基隆測站測得震度2級。3樓住戶餘悸猶存表示，地震當下就聽見天花板傳來異常聲響，未料今日上午整片樓板應聲崩落，混凝土塊與鋼筋裸露在外，觸目驚心。

受災3樓住戶為一對老夫婦與其兒子、媳婦同住，其中老母親行動不便、長期臥床；4樓則為一家4口，為二代同堂家庭。百福里長何孟翰獲報後立即通報區公所，協調撤離安置。

▲基隆公寓客廳天花板連根拔起。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於崩塌碎塊阻塞大門，3樓住戶直至晚間才同意撤離。晚間6時46分消防局獲報出動，協助從窗戶將臥床長者平安搬運下樓，順利送往安置旅館。區公所強調，1樓目前空置，2樓經評估無立即危險，因此僅建議3、4樓住戶預防性撤離。

事故原因尚待查明，初步不排除與近日地震、建築材質或既有結構問題有關。七堵區公所表示，明日將由專業技師進行結構鑑定，後續將依評估結果採取相應措施，確保居民居住安全。

▲基隆公寓客廳天花板連根拔起。（圖／記者郭世賢翻攝）

