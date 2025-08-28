地震後傳怪聲…基隆公寓「連根拔起」恐怖崩落　8戶緊急撤離

「現在的人都沒在怕鬼？」一名網友直呼，才剛鬼門開，卻發現鬼片與靈異節目已經不盛行，讓他好奇背後原因？文章一出，網友諷刺回應「人比鬼恐怖」、「現在窮更可怕」；也有人說「高畫質4K不好騙了，鬼要開美肌才敢出來」、「那是中台港日韓較少，泰越還是很多鬼片」。