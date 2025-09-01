開學日基隆最暖身影！邱佩琳偕同警局長林信雄　守護學童過馬路

▲國小開學首日！基隆警「護童專案」啟動。基隆警察局長林信雄（後排右2）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

暑假結束，學童重返校園，基隆市警察局於今（1日）啟動「護童專案」，由局長林信雄親自帶隊，與副市長邱佩琳一同前往東信國小，為學童送上開學小禮物及戳戳樂遊戲，並親切地向學童及家長宣導婦幼安全、交通安全及詐欺防治觀念。各轄區分局也同步準備了婦幼安全宣導品，現場發放並灌輸學童自我保護的正確觀念。

警察局長林信雄今日分別前往第一、第二分局執行護童勤務。首先與副市長邱佩琳抵達東信國小，準備了開學小禮物及戳戳樂，與學童及家長互動，道早安之餘，也詳細宣導如何辨識網路陷阱、保護自我免於受害。現場發送了印有安全標語的資料夾及文具組，讓學童在開學第一天就能學習重要的安全知識。

▲基隆市副市長邱佩琳（右2）、基隆市警察局長林信雄（左2）。

隨後，林信雄局長趕往仁愛國小等重要路口，與第一分局長温基興配合義交、學校志工、導護媽媽、退警協會3Q志工及教職員，共同疏導校門口的車流，避免汽機車違停，確保學童能安全穿越馬路進入校園。同時，警方也準備了婦幼安全宣導品，現場發放並強化學童的自我保護意識。

警察局長林信雄強調，守護學童安全為警政首要任務之一，警方除持續與轄內學校建立完善的通報機制外，亦依校方需求，不定期派員入校宣導交通安全，並結合「假投資」、「假交友」、「假網拍」等反詐騙與婦幼安全議題，培養學童危機意識與應變能力，讓法治教育向下紮根，共同營造健康、安全的成長環境。