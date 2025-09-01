基隆暖暖坡地水保防災講習　教居民看懂潛勢圖資自保

▲主動出擊！基隆暖暖坡地水保防災講習，強化社區自主防災力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升居民對坡地災害的認識與應變能力，基隆市暖暖區公所於8月29日在暖西里民活動中心舉辦「推動山坡地水土保持管理走入社區」講習活動，吸引約50位里民踴躍參與。課程由國立臺灣海洋大學河海工程學系劉芷妤教授主講，暖西里里長詹凱傑也率領里民到場共同學習。

本次講習引入「防災社區」理念，強調災害發生時，若里內能建立完善的防災編組，將有助於盤點脆弱區域、建立防災資源清單，並有效執行災害通報、疏散與照護等流程。現場也詳細介紹土石流避難須知、家庭防災計畫範本，並確認避難收容場所與緊急聯絡方式，以強化社區自助互助的防災能力。

近年來，颱風、豪雨及地震頻繁，對坡地敏感區域帶來嚴峻挑戰。地層鬆動、坡度陡峭及短時強降雨等因素，均可能增加坡地崩塌風險。劉芷妤教授指出，民眾可透過「國家災害防救科技中心」提供的線上潛勢圖資，掌握住家周邊的坡地敏感區域，及早做好準備。

劉教授特別提醒，平時應注意邊坡是否出現裂縫、濁水滲流、異常聲響或排水不順等警示跡象；一旦發布警戒訊息，應立即撤離至安全地點，以降低生命財產損失。此外，除了工程與植生措施，社區自主巡檢、邊坡定期養護及通報機制等「管理措施」同樣不可或缺。

暖暖區公所秘書林建成表示，區內共有6條土石流潛勢溪流，主要分布於暖東里、過港里及碇內里，顯示豪雨或颱風來襲時確實存在坡地災害風險，防災工作刻不容緩。他呼籲居民積極參與社區防災行動，落實水土保持與自主避難準備，共同守護家園安全。