台62線特斯拉撞護欄！「車頭全爛」輪胎噴飛　整台打橫路中

▲基隆台62線特斯拉自撞水泥護欄「車頭全毀」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市台62線快速道路7.8公里處，今（31日）上午11時許發生一起驚險車禍！一輛特斯拉轎車行經該路段時，疑似因自動駕駛系統發生異常，突然向右偏移自撞路肩水泥護欄，強大撞擊力導致車輛當場在車道上打橫，佔據主要車道，車頭嚴重凹陷損毀、輪胎噴飛。警消獲報趕抵現場，經確認所幸未造成人員傷亡，詳細事故原因是否與自動駕駛系統有關，仍待警方進一步調查釐清。