護腰護膝！基隆消防健康講座開課　打火英雄執勤更有力

▲腰痠膝痛OUT！基隆消防開課守護打火英雄。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為守護消防人員健康，基隆市消防局於8月28日舉辦了一場名為「告別腰痠膝痛，一起動起來！」的健康促進課程，邀請安安物理治療所物理治療師戴章樺，分享舒緩疼痛與敏捷訓練技巧，約20位消防同仁參與學習。

消防工作長期伴隨高強度與高風險的勤務挑戰，包括搬運重裝備、快速上下樓、搶救瞬間爆發力及抬運病患等動作，容易因施力不當導致腰部與膝蓋反覆受力，引發慢性疼痛與功能受限。為降低職業傷害風險，基隆市消防局與國立臺灣海洋大學職安輔助團隊（LPMO）合作，規劃本次專業課程。

課程中，戴章樺治療師教授實用的髖關節放鬆技巧，結合經絡穴位按摩與放鬆手法，協助同仁改善下背與膝關節不適，提升下肢循環與關節靈活度。他示範「抱開拉轉」等動作，放鬆臀部與髖部，減輕骨盆及下背壓力，並指導以手掌或拳背推壓大腿與小腿經絡，有效緩解下肢疲勞。此外，也教學常見穴位如血海穴、陰陵泉的保健方法，讓消防員能快速掌握自我舒緩技巧，增強身體耐力與靈活度。

基隆市消防局長游家懿表示，維護同仁健康不僅能提升出勤安全，更是保障消防員持續在第一線守護市民的關鍵。未來消防局將持續推動相關健康促進措施，協助消防人員以最佳狀態執行救災救護任務。