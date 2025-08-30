　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆台62線瑪陵隧道區間測速9／15啟用　超速最高罰3.6萬元

▲基隆台62線瑪陵隧道區間測速9／15啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆台62線瑪陵隧道區間測速9月15日啟用，全長946.43公尺，速限70公里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升行車安全，基隆市警察局宣布，台62線瑪陵隧道區間測速執法設備已完成測試及相關檢驗，將於今年9月15日凌晨零時起正式啟用取締。該路段速限為每小時70公里，違規超速將依法開罰，嚴重超速者最高可處新臺幣3萬6,000元罰鍰。

基隆市警察局表示，台62線為貨櫃車、砂石車等大型車輛頻繁通行之路段，由於車速快、未保持安全距離，易發生嚴重交通事故。尤其瑪陵隧道內若發生事故，救援難度高、容易導致嚴重回堵，因此決定設置區間測速系統，以科技執法方式降低超速行為，提升整體行車安全。

▲基隆台62線瑪陵隧道區間測速9／15啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，此次區間測速範圍為台62線快速道路1.7K至0.7K處（東往西方向），全長946.43公尺。該設備已通過資安檢測，並於2025年8月5日取得經濟部標準檢驗局檢定合格，自8月20日起進行公告宣導，9月15日起正式執法。這是基隆市繼台62甲線基隆港東岸聯外道路後，所設置的第3座區間測速執法設備。

警方指出，違規超速將依《道路交通管理處罰條例》第33條，處新臺幣3,000元以上、6,000元以下罰鍰；若超速超過最高限速40公里以上，屬嚴重危險駕駛，將依同條例第43條處新臺幣1萬2,000元以上、3萬6,000元以下罰鍰。

基隆市警察局強調，科技執法目的不在開罰，而是透過速度管理減少事故發生。呼籲駕駛人行經隧道時依速限穩定前進，不需刻意減速，以免影響車流順暢。

▲基隆台62線瑪陵隧道區間測速9／15啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆台62線瑪陵隧道區間測速9／15啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆公寓天花板「整個掉下來」　初判「3關鍵原因」造成

►地震後傳怪聲…基隆公寓「連根拔起」恐怖崩落　8戶緊急撤離

►單親媽自摔亡！男友自責情緒低落尋短　父親節前夕雙重悲劇

►紅線臨停未靠邊！乘客開車門撞傷騎士　無照運將判拘35天

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公司拋1新制「能提早30分鐘下班」！過來人：真的好爽
許凱真的被設局！　前女友發聲認「只為了好玩」
澎恰恰「下田賣地瓜」還債！喊到深夜　畫面曝光
幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮
快訊／信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」！　警方出手了
用怪手玩人肉涮涮鍋！5人坐挖斗玩水畫面曝光　恐遭開罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化芬園黃金大道保住了　移除93棵危樹！ 最美1.2公里全部不動

遭爆募款33萬只給9萬！AJ哥反批「惡意抹黑」　社會局先開罰4萬

通緝犯車禍！6月大男嬰卡車縫　他淚哄愛兒...怨警：你們嚇到他了

基隆台62線瑪陵隧道區間測速9／15啟用　超速最高罰3.6萬元

人妻外遇簽切結書求夫原諒　隔天秒約小王共赴旅館

服飾店闆娘公園激戰水果男！鹹濕喊「我還要」　夫才知被綠10年

北市信義區威秀空橋上演活春宮...2分鐘LIVE秀　警方出手了

高職、高中肄業生自學「破解超商商品卡」　盜領全台獲利近百萬

繳不出房租！房客磚砸房東後腦勺爆血　換衣裝沒事點煙聽八卦

用怪手玩人肉涮涮鍋！台東工人坐挖斗溪邊玩水畫面曝光　恐遭開罰

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

彰化芬園黃金大道保住了　移除93棵危樹！ 最美1.2公里全部不動

遭爆募款33萬只給9萬！AJ哥反批「惡意抹黑」　社會局先開罰4萬

通緝犯車禍！6月大男嬰卡車縫　他淚哄愛兒...怨警：你們嚇到他了

基隆台62線瑪陵隧道區間測速9／15啟用　超速最高罰3.6萬元

人妻外遇簽切結書求夫原諒　隔天秒約小王共赴旅館

服飾店闆娘公園激戰水果男！鹹濕喊「我還要」　夫才知被綠10年

北市信義區威秀空橋上演活春宮...2分鐘LIVE秀　警方出手了

高職、高中肄業生自學「破解超商商品卡」　盜領全台獲利近百萬

繳不出房租！房客磚砸房東後腦勺爆血　換衣裝沒事點煙聽八卦

用怪手玩人肉涮涮鍋！台東工人坐挖斗溪邊玩水畫面曝光　恐遭開罰

鮮茶道、CoCo「指定飲品買1送1」　外送限定

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

彰化芬園黃金大道保住了　移除93棵危樹！ 最美1.2公里全部不動

遭爆募款33萬只給9萬！AJ哥反批「惡意抹黑」　社會局先開罰4萬

裝甲警車「輾斃外送員」！印尼示威升級　火燒議會大樓又增3死

通緝犯車禍！6月大男嬰卡車縫　他淚哄愛兒...怨警：你們嚇到他了

法國房客狂欠租金！女屋主換鎖「收回房屋」恐判7年　吞百萬罰款

AAA高雄世運整理／陣容、售票、交通資訊一次看！　典禮還有2波超強卡司

明年媒宣費暴增至14億成長9成！　許宇甄嗆：為2026地方選舉鋪路

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

社會熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

9民營電廠涉聯合行為　訴訟10年落幕

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

少女南投露營遭性侵　闆娘連發2聲明：相信兒子

彰化法拍土地！草屯農地可蓋農舍　每坪不到6千

快訊／新竹轎車撞斷電桿翻覆　1男壓車底命危

少女南投露營疑遭老闆服兵役兒子性侵

獨／63人峴港團險被丟包　旅行社又被控到處拖欠

更多熱門

相關新聞

即／基隆公寓天花板整個掉下來　初判「3原因」造成

即／基隆公寓天花板整個掉下來　初判「3原因」造成

基隆市百福社區一棟4層樓公寓昨（28日）發生驚人意外！3樓客廳天花板整片水泥突然崩塌，碎石鋼筋裸露，場面駭人。所幸當時無人受傷，但3、4樓共8名住戶已被緊急撤離並安置於飯店。市府今（29日）邀集土木技師、結構技師及建築師現場會勘，初步判斷與鋼筋鏽蝕、氯離子含量過高及前晚地震有關，整棟建築暫無立即危險，但需進一步鑑定。

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

即／基隆民宅火警！女住戶聽爆炸聲急逃生

即／基隆民宅火警！女住戶聽爆炸聲急逃生

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

基隆男疑施毒暴斃　倒臥31號橋樓梯間不治

基隆男疑施毒暴斃　倒臥31號橋樓梯間不治

關鍵字：

基隆市台62線瑪陵隧道區間測速

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

普發1萬　最快「這個月」拿到

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

快訊／對等關稅被判違法！　川普緊急回應

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面