基隆台62線瑪陵隧道區間測速9／15啟用　超速最高罰3.6萬元

▲基隆台62線瑪陵隧道區間測速9月15日啟用，全長946.43公尺，速限70公里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升行車安全，基隆市警察局宣布，台62線瑪陵隧道區間測速執法設備已完成測試及相關檢驗，將於今年9月15日凌晨零時起正式啟用取締。該路段速限為每小時70公里，違規超速將依法開罰，嚴重超速者最高可處新臺幣3萬6,000元罰鍰。

基隆市警察局表示，台62線為貨櫃車、砂石車等大型車輛頻繁通行之路段，由於車速快、未保持安全距離，易發生嚴重交通事故。尤其瑪陵隧道內若發生事故，救援難度高、容易導致嚴重回堵，因此決定設置區間測速系統，以科技執法方式降低超速行為，提升整體行車安全。

警方表示，此次區間測速範圍為台62線快速道路1.7K至0.7K處（東往西方向），全長946.43公尺。該設備已通過資安檢測，並於2025年8月5日取得經濟部標準檢驗局檢定合格，自8月20日起進行公告宣導，9月15日起正式執法。這是基隆市繼台62甲線基隆港東岸聯外道路後，所設置的第3座區間測速執法設備。

警方指出，違規超速將依《道路交通管理處罰條例》第33條，處新臺幣3,000元以上、6,000元以下罰鍰；若超速超過最高限速40公里以上，屬嚴重危險駕駛，將依同條例第43條處新臺幣1萬2,000元以上、3萬6,000元以下罰鍰。

基隆市警察局強調，科技執法目的不在開罰，而是透過速度管理減少事故發生。呼籲駕駛人行經隧道時依速限穩定前進，不需刻意減速，以免影響車流順暢。