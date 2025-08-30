　
政治

民眾黨走讀變調包圍官邸？　律師批黃國昌：「非法聚眾」民主之恥

▲民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突，過程中，黃國昌在黨工與小草合力下，被抬升至高點。（圖／翻攝自YouTube／民眾黨）

▲民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突，過程中，黃國昌在黨工與小草合力下，被抬升至高點。（圖／翻攝自YouTube／民眾黨）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲住家遭檢廉搜索今（30日）滿一周年，民眾黨則發起走讀活動聲援柯文哲，然而，卻演變成小草與警方在總統官邸周遭爆發衝突的局面。對此，律師黃帝穎痛批，全球民主國家，沒有政黨會聚眾干預司法個案，這是最基本的民主素養與法治分際，可見民眾黨、黃國昌簡直民主之恥。

黃帝穎表示，民眾黨今日針對柯文哲遭搜索一週年舉辦遊行，但卻非法聚眾推擠拒馬，與北市府警方對峙，甚至有警察在推擠中受傷，民眾黨黨公職駕車前進，也遭北市府警方攔阻。

黃帝穎進一步指出，台北市政府警察局還透過廣播提到，黃國昌與民眾非法遊行，妨礙交通。他認為，綜觀全球民主國家，沒有政黨會聚眾干預司法個案，這是最基本的民主素養與法治分際，可見民眾黨、黃國昌簡直民主之恥、世界最扯。

此外，黃帝穎說，民眾黨遊行訴求強化「偵查不公開」，追究洩密責任，那麼也應該一併查民眾黨違反偵查不公開的部分，舉例而言，柯文哲聲押前，律師有沒有將偵查內容，洩露給民眾黨？進而帶風向稱，柯文哲被訊問與京華城案無關之事。

黃帝穎還指出，柯文哲偵查時曾拒絕提訊，民眾黨則辯稱，柯文哲拒絕提訊是因北檢「重複提問」，這部分律師有沒有將檢察官的偵查內容，洩露給民眾黨？讓民眾黨為柯文哲拒絕提訊找藉口。

最後，黃帝穎質疑，民眾黨秘書長周榆修被約談後，黃國昌竟將「何時加入民眾黨」的偵查中訊問內容，扭曲為「為何退出民進黨」並遂行政治操弄，這又是誰洩漏偵查內容？

08/29 全台詐欺最新數據

507 2 8131 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【這一幕太暖了】熱心男跳水溝救出被困羊寶寶

黃國昌柯文哲黃帝穎司法

