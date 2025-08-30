小草衝破護欄多位員警掛彩　綠籲尊重法治：勿讓執法人員陷危險

▲民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議。（圖／翻攝自YouTube／民眾黨）



記者杜冠霖／台北報導

今（30日）是前民眾黨主席柯文哲住家、民眾黨中央黨部遭搜索一週年，雖未成功申請路權，民眾黨仍在中正紀念堂集合舉行走讀活動，到了中午11點多時，強緒激動的小草推翻路障擠進維安警力前，現場發生推擠衝突，多位員警掛彩。對此，民進黨回應，民眾黨對秩序與法治的嚴重蔑視，若真心關心警消安全，就該尊重法治、避免任何讓執法人員陷入危險的行為。

▼近千名小草至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突。（圖／記者陳家祥攝）



今日活動上午8點多開始後，上百名民眾黨支持者與黨公職就一路與警方僵持至今，在護欄前與警方對峙，並高喊「賴清德下台」、「萊爾校長下台」、過程中，民眾黨立委、議員以及黨職人員等爬進警方架設的護欄內，與現場維安警力面對面僵持；而警方除了在愛國西路口前設有路障外，由於民眾遲遲未散去，警方也在後方、往官邸的方向再設置第二道路障。

11點多時，現場又爆發推擠，情緒激動的民眾抓著護欄不斷搖動，試圖鬆動阻具的結構找尋突破點。接著到了11點20分左右，民眾黨人員推翻第一層阻具，走讀的民眾壓著阻具一路往前擠，民眾黨立院黨團主任陳智菡、黨發言人張彤以及黨主席黃國昌辦公室及中和服務處主任陳怡君等人，一度被推上人群之上，險象環生，更有多位警察掛彩。

對此，民進黨發言人吳崢表示，民眾黨不僅未成功申請集會遊行路權，更擅自在愛國西路與中山南路口強行推進，遭警方現場合法阻擋爆發推擠衝突，甚至造成員警受傷，暴露出民眾黨對秩序與法治的嚴重蔑視。

吳崢指出，民眾黨若真心關心警消安全，就該尊重法治、避免任何讓執法人員陷入危險的行為。823大罷免後，總統賴清德已迅速啟動內閣改組，調整朝野互動，以回應民意期待。如今，民眾黨這種任意煽動群眾、挑動對立的做法不但徒增社會裂痕，更背離民主法治與安定社會的本質。

吳崢強調，所有偵查中的案件，都應尊重司法獨立，而非被政黨作為操弄工具，唯有守護法治與社會安定，才能實現人民所期待。

