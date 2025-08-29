民眾黨批違法偵訊「清洗筆錄」　北檢駁斥：彭振聲本人沒意見

▲民眾黨質疑柯文哲同案被告彭振聲偵訊過程遭檢察官違法「清洗筆錄」。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲去年8月30日因京華城案遭逮捕聲押，民眾黨將在滿周年的時候舉辦司改走讀活動，民眾黨先於29日舉行記者會，質疑檢察官偵訊同案被告前副市長彭振聲時，逼彭振聲配合檢方洗筆錄，且有1小時13分未錄影。台北地檢署嚴正聲明，指出彭振聲與辯護律師並無異議，反批政黨刻意渲染誤導，企圖混淆視聽。

北檢聲明內容如下：

一、 有關京華城案被告彭Ｏ聲於113年9月3日在臺北看守所訊問過程之爭執，業據被告柯Ｏ哲及其辯護人聲請法院勘驗錄音錄影檔案，且法院已於昨（28）日逐一勘驗完畢，本署檢察官也當庭就辯護人提出之質疑，具體說明回應，證明上開過程並無涉及強暴、脅迫、詐欺、利誘或其他不正方法，且全程均錄音、錄影，被告彭Ｏ聲之辯護人黃律師、李律師亦在場陪同，對於此一過程，均無異議，足證被告彭Ｏ聲的辯護依賴權已充分獲得保障，更無違法情事。某政黨所稱「清洗筆錄」云云，實屬不實誤導，應予澄清。

二、 至於某政黨所稱「消失的1小時13分鐘」乙節，本署檢察官已於昨日勘驗程序具體說明該時段係被告彭Ｏ聲與其兩位律師單獨接見的時間，依法不得錄音、錄影，以保障被告與律師充分自由溝通的權利，且被告彭Ｏ聲與其辯護人前已向法院陳明此部分並無異議。某政黨仍刻意渲染誤導，企圖混淆視聽，應予嚴正澄清。

三、 本署重申偵辦京華城案均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，也呼籲京華城案之相關程序與實體之爭執，法院均已排定調查證據之期日，外界應予尊重並應維護法院獨立判斷之純淨空間，切勿透過法庭外媒體放話帶風向，企圖影響輿論及法院心證形成，而斲傷司法公信力。