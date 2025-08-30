　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

▲▼民眾黨主席黃國昌率領黨工與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突。（圖／翻攝自YouTube／民眾黨）

▲民眾黨黨公職與近千名小草，至總統官邸周遭抗議，並與警方發生衝突。（圖／翻攝自YouTube／民眾黨）

記者陳家祥／台北報導

今（30日）是前民眾黨主席柯文哲住家、民眾黨中央黨部遭搜索一週年，民眾黨上午7點半舉行「終結政治追殺，找回國家正義」走讀活動，自中正紀念堂集合出發擬走到總統官邸；但警方早早部署人力，並封鎖愛國西路，導致雙方在路障護欄前僵持。直到下午1點左右，經協調後民眾黨承諾不衝撞，警方才開放部分空間，並向總統官邸代表遞上陳情信函，柯文哲夫人陳佩琪也特地上前表示，請他轉告賴總統，給柯文哲一個公平審判的機會。

民眾黨黨公職、支持者今上午先在自由廣場集合完畢，8點時正式出發，隨即朝總統官邸方向前進；但警方前一晚就將羅斯福路以西的愛國西路封閉，現場也部署破百警力，讓民眾黨一行人走沒多遠就被阻攔。

帶頭的黃國昌向警方抗議，為什麼不讓他們走人行道？更嗆警察，「這位先生，做這種可恥的事情，請不要面帶微笑」，並告訴走讀民眾，要沿著愛國西路行走，但被警察圍起來了，行走人行道是人民的權利，台灣什麼時候變成這樣？

由於現場僵持不下，民眾黨群眾全部集結在護欄前與警方對峙，並高喊「賴清德下台」、「萊爾校長下台」、「賴清德起床、賴清德起床」、「我們要聽團結十講」。

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

隨後到了11點多時，民眾黨立委、議員以及黨職人員等爬進警方架設的護欄內圈，與現場維安警力面對面僵持；而警方除了在愛國西路口前設有路障外，由於民眾黨遲遲未散去，也在後方、往官邸的方向再加設第二道路障。

接著不久現場又爆發推擠，民眾黨方抓著護欄不斷搖動，試圖鬆動阻具的結構找尋突破點，甚至推翻第一層阻具，走讀的民眾抬起護欄一路往前擠，現場爆發不小衝突。

總統官邸代表約在下午1點20分左右出面接受陳情，黃國昌也約束在場小草，強調兩軍交戰不斬來使，賴清德不敢出來面對只敢派人出來，「我們今天根本不是來陳情的，今天是來是要讓賴清德出來聽人民的聲音，問問賴清德，民進黨為什麼講話不算話？為什麼背棄改革承諾？」

黃國昌表示，賴清德不用假惺惺，什麼派人關懷柯媽、派人關懷陳佩琪夫人，「我送賴清德三個字，偽君子，他唯一可以解決問題的方法非常簡單，兩個字，放人，不要再派人騷擾柯媽、欺騙陳佩琪夫人」。

▲民眾黨「司法改革 公民走讀」活動，陳佩琪遭警方阻擋。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲夫人陳佩琪也到現場發聲。（圖／記者林敬旻攝）

而在總統官邸代表要離開前，陳佩琪特地上前表示，請轉告賴總統，第一，檢廉來搜索時請要有一些證據，不是隨便唸一個條文就可以到在野黨主席的家裡搜索。第二，檢察官辦案要釐清案情，不是訊問證人只要咬到柯文哲的證據才是過關的，請轉告賴清德，請督促他的法務部長。

第三，陳佩琪說，法官羈押她先生時請說明一個明確的理由，還需要把一個在野黨主席羈押到一年？每一個人都有先生太太，「他是我的先生，我不是要賴總統對我們有司法優待跟特赦，我只是要請求賴，對我的先生、也是一個在野黨主席，請做一個公平的審判」。

陳佩琪說，她今天特別把口罩拿掉，「讓你看清楚我誠摯的要求，我們的國家大家共同來愛護，請尊重我們的司法，我們需要找回國家司法的正義」。

▲▼民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪向總統官邸代表陳情。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

▲陳佩琪向總統官邸代表陳情。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

08/29 全台詐欺最新數據

507 2 8131 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判
川普關稅被判「越權違法」　一次看懂！恐須退還已繳關稅
香港色影師誘拍女大生！帶她回家狂摸胸　「手指插嘴」逼她含
快訊／NBA超級球星來了！　現身桃園巨蛋
快訊／男醫院鬧事被捕！妻死在家裡　滿牆血跡
快訊／普發1萬！　發放方式曝
快訊／SJ再創神蹟！　8萬人搶「2場大巨蛋5萬票完售」

今（30日）是前民眾黨主席柯文哲住家、民眾黨中央黨部遭搜索一週年，雖未成功申請路權，民眾黨仍在中正紀念堂集合舉行走讀活動，到了中午11點多時，強緒激動的小草推翻路障擠進維安警力前，現場發生推擠衝突，多位員警掛彩。對此，民進黨回應，民眾黨對秩序與法治的嚴重蔑視，若真心關心警消安全，就該尊重法治、避免任何讓執法人員陷入危險的行為。

