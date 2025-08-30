羅智強拋參選黨魁承諾　設立調查會平反黃呂錦茹、柯文哲

▲羅智強。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉10月18日改選，國民黨立委羅智強日前宣布角逐黨主席。羅智強今（30日）在臉書上提到，若當選，他將推動立法院制定《政治迫害調查條例》，成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。不僅要替北市黨部主委黃呂錦茹等同志平反，也要替其他在野遭迫害的朋友，例如柯文哲，伸張正義。

羅智強指出，親愛的國民黨幹部夥伴與黨工同仁，民進黨發動大罷免，更濫用司法，發動大搜索、大羈押，大家受苦了，他們最敬愛的黃呂錦茹，被羈押近百日，交保金高達一千萬元，還要受居住、出境、出海的限制，甚至被戴上電子腳環。這是莫大的羞辱。全台至少二十處地方黨部遭到搜索，數百名同志被約談，數十人遭羈押、起訴。這樣的手段，令人心疼，更令人憤怒。

羅智強提到，民進黨對中國國民黨優秀幹部與黨工的迫害，是赤裸裸的政治清算。因此，他鄭重承諾，若他當選黨主席，立即啟動「護黨計劃」，既要為受害同志討回公道，更要安定軍心，凝聚戰力。

第一：平反黃呂錦茹，他將推動立法院制定《政治迫害調查條例》，仿民進黨當年制定的《不當黨產條例》與《促進轉型正義條例》，成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。

不僅要替本黨的黃呂錦茹等同志平反，也要替其他在野遭迫害的朋友，例如柯文哲，伸張正義。

第二：設立「行政司法濫權平反基金」大罷免期間，許多黨工與幹部被民進黨清算迫害。他們是國民黨的中流砥柱，黨主席有責任保護他們。他將籌設「行政司法濫權平反基金」，提供受害同志法律援助，全面負擔訴訟費用。

羅智強強調，他保證不會讓為黨付出的幹部孤軍奮戰，他一定會站在最前線，守護大家。

羅智強說，過去一年民主制衡這條路，國民黨的夥伴們走得太辛苦、太委屈，許多同仁甚至因此被剝奪自由，承受著不該承受的羞辱與打擊。而他也經歷了民進黨一整年大惡罷的霸凌和追殺，所以，對黨工幹部受的苦，他能感同身受。「我承諾，我必定會為大家爭一口氣！爭一個公道！爭回我們的尊嚴和榮譽！這是羅智強參選中國國民黨主席的莊嚴承諾！」

