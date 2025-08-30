小草走讀與警方對峙！陳佩琪一度身體不適　黃國昌忙喊「叫救護車！」

▲民眾黨「司法改革 公民走讀」活動，陳佩琪致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見至今已近1年，民眾黨今（30日）舉行「司法改革公民走讀」活動，但警方提前部署警力避免群眾靠近官邸，目前持續僵持中。今活動柯文哲妻子陳佩琪、柯媽何瑞英都出席，由於天氣炎熱、體感溫度逼近40度，陳佩琪一度身體不適，到附近的樹蔭下休息，黨主席黃國昌趕忙喊「叫救護車」。

柯媽何瑞英今也到場說，活動開始前受訪說，是媳婦叫她來的；至於現在的身體狀況，她說，現在老了、笨了，當然有「艱苦」的時候。一旁的陳佩琪則說，「不要這樣講」。

陳佩琪則說，她在臉書寫的，沒有證據、法條都還沒釐清，沒有釐清之下就到黨主席家裡來搜索，搜索完之後把先生被羈押一年，連京華城到底違反哪條法都還在釐清中，竟然可以把一個在野黨主席當成一般人，都不應該這樣的對待。

陳佩琪表示，今天來司法改革的走讀是要喚醒台灣人對過去司法正義，本來已經很脆弱了，沒想到還被人家這樣。

陳佩琪說，那天禮拜四在法庭上，看到沒有列入筆錄的偵訊光碟，「那不是在偵訊人家的筆錄，那只是誘導，只要咬出柯文哲、只要能說柯文哲是違法的」。

陳佩琪直言，檢察官的目的就只是要這樣，坐實他們就是違法搜索找不到法條，又關押一年時間，殘害人家的人權、傷害他的身體，希望讓台灣司法正義重建。

媒體追問，在臉書上表達無法忘記檢察官江貞瑜在她家庭院對柯文哲大吼一事？陳佩琪說，平民百姓沒有遇過這樣的狀況，每次回想心還是揪在一起，司法沒有證據下派一堆檢察官違法大搜索，然後把先生帶去叫囂。

▲柯媽媽何瑞英出席民眾黨「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）