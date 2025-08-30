　
生活

網紅揭「日本婚禮手冊」狂列32細節　一票人驚：台灣很多都NG

日籍網紅揭「日本婚禮手冊」狂列32細節　網驚：台灣很多都NG

▲日籍網紅黑木太太因幽默分享台日文化差異受到關注。（圖／翻攝自黑木太太臉書）

文／CTWANT

日籍網紅黑木太太因幽默分享台日文化差異受到關注，吸引眾多粉絲追蹤。近日她以「日本婚禮生存手冊」為題，整理出32條參加婚宴的注意事項，涵蓋服裝、禮儀及禮金規範，影片曝光後立刻引起熱烈討論。

黑木太太表示，日本婚禮從準備到當天流程繁瑣，僅前一晚整理御祝儀袋就需花半小時。婚禮當天更是一早7點半起床，隨即前往美容院做頭髮、返家化妝換裝，11點多抵達會場前還要練習手帕折法，充分展現日本人對婚禮的重視。

黑木太太還將禮節分為「男生篇」、「女生篇」、「共通篇」及「禮金篇」。其中，男生服裝必須深色西裝搭白襯衫，黑領帶、白襪或球鞋一律禁止；女生則不能穿白色、鮮紅或閃亮色系，也避免過度裸露，全黑裝扮更需靠配件修飾。雙方共同須遵守的規範還包括提前半小時到場、交禮金時需口頭祝賀、手機全程關機、避免使用「分開」「結束」等不吉利字眼，且絕不可比新人早退。

至於禮金部分，更有嚴格規範，必須使用新鈔、金額以單數為吉，避免「2、4」等諧音不祥數字；信封需書寫工整字樣「御結婚御祝」，姓名必須全名，並以袱紗包裹，在接待處當面打開遞交。

影片曝光後，引來網友熱烈回應，「超喜歡這種小細節的拍攝」、「很捧！日本還保留這婚禮文化，這是對新人和婚禮的尊重，香港已變得很隨便」、「紅包吉利數字的文化很不一樣耶」、「記得回國第一次參加台灣婚禮，有人穿牛仔褲去，著實有嚇到，時至現在我還是會正裝參加以表尊重」、「希望台灣婚宴禮儀也可以列為國民義務教育，台灣的真的很多都超級NG」。

