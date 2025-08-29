救國團舞獅文化跨世代學習　創意「環保獅頭」搭配鑼鼓陣氣勢磅薄

▲▼ 救國團中埔團委會舞獅文化傳承課程，不分老少吸引近百學員參加 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

救國團嘉義中埔鄉團委會為延續中華傳統舞獅文化，八年前結合中埔鄉鹽館村下厝仔永興堂教練團，選在每年暑假期間開辦舞獅文化學習教育課程，八年下來吸引數百民眾與家人同行、夫妻相約，甚至是祖孫一同報名，今年更由同仁社區發展協會、同仁國小以及同仁社區舞蹈班共同招生辦理，還有舞蹈班老師帶領學員發揮創意自製環保獅頭參團。29日將在同仁國小風雨球場舉辦成果展，近百名學員28日彩排輪番上陣，表演過程氣勢磅礡，吸引不少民眾圍觀。

▲救國團嘉義中埔鄉團委會會長陳成鋒(前排右3)、鄉民代表劉月幼(前排右2)以及救國團嘉義中埔鄉團委會副會長詹智暉(前排右1)，協助社區共同推動舞獅文化。（圖／記者翁伊森攝）

救國團嘉義中埔鄉團委會會長陳成鋒表示，八年前舞獅團有資深教練託夢提到台灣舞獅文化不能失傳，因此選在暑假兩個月讓孩子們參與由基礎開始學起，希望有機會將舞獅文化傳承延續，剛好同仁社區看到團委會辦理如此有教育意的活動因此受邀辦課，學員年紀最長82歲，最年輕的也只有7歲，可以說是跨世代運動。

▲參團的舞蹈班成員用環保籃編成輕量化獅頭，減輕重量讓女性學員表演起來也格外到位（圖／記者翁伊森攝）

▲永興堂陳宏易總教練年少開始推廣舞獅文化 。（圖／記者翁伊森攝）

永興堂陳宏易總教練說，也因為資深前輩託夢舞獅文化不能中斷，才成就這樣的傳承機會，而這次人數最多跨越老中青三代，學習過程大家宛如大家庭彼此照顧，甚至自己手工藝鞭製獅頭，希望繼續將這樣有意義的傳統文化發揚光大。

▲學員舞獅表驗探爐。（圖／記者翁伊森攝）

鄉民代表劉月幼說，有鑑於救國團及永興堂對於傳統文化的熱衷，自己也主動號召舞蹈班及鄰近孩童，甚至有民眾全家都來參加，對於這樣相當有意義的活動，呼籲各社區可以踴躍參加也讓傳統延續。

▲鄉民代表劉月幼為推動傳統文化也學起舞獅。（圖／記者翁伊森攝）

同仁社區理事長方永和表示，過去社區或廟宇之間的熱鬧氣氛就是因為舞獅開場而熱絡，而有經驗的人們為了生計、生活，被迫讓舞獅文化逐漸沒落讓他覺得可惜，因此才鼓勵年輕一代投入舞獅學習。

▲同仁社區理事長方永和。（圖／記者翁伊森攝）

同仁舞蹈班老師李佳玲說，舞獅並不簡單，起初接觸舞獅發現獅頭很重，因此才在學員徐秀如、張玉弦母女共同創意發想下，運用環保籃結合她們兩位的巧手編織下做出輕量版獅頭，舞起獅來才能精準最好每個動作。

▲學員徐秀如、張玉弦母女共同創意發想下，運用環保籃結合她們兩位的巧手編織下做出輕量版獅頭。（圖／記者翁伊森攝）



救國團嘉義中埔鄉團委會舞獅文化課程，今年擴大在同仁國小校區風雨球場舉辦，總共有88位學員報名参加，從今年7月4日上每禮拜五晚上7點至9點，每次2個小時的訓練,學員經過8個禮拜從基礎的金鷹拳16式到走路鼓訓練，以及舞獅基本丁字步，開大小邊到咬虱、探爐、探門簾等等，每個學員都將動作做到最細膩。

▲68歲邱秀桂(圖左1)熱衷參與舞獅文化已經20餘年，這次戴著3孫子女黃佳婕、黃立嫻以及黃世長同場表演。（圖／記者翁伊森攝）



▲同仁舞蹈班老師李佳玲(前排左1)帶著舞蹈班學員一起加入舞獅。（圖／記者翁伊森攝）

▲舞蹈班學員發想將塑膠籃、喜幛等環保素材加以改造編織成活靈活現的舞獅頭身。（圖／記者翁伊森攝）