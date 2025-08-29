罵奈奈子「肉便器」不起訴　李怡貞：這種腦就是當小三的命

▲網紅奈奈子。（圖／翻攝IG／nanako_2023.12.01）



記者鄒鎮宇／綜合報導

火辣網紅奈奈子（Koori，化名）遭富商妻踢爆當小三，還糾姐妹跟富商泡湯拍片，被PTT、Dcard網友罵「高級妓女」、「肉便器」等。奈奈子提告5人妨害名譽，最終都不起訴，讓知名律師李怡貞狠酸，「非得浪費社會資源讓司法機關認證才開心，當小三還不羞恥耶」。

李怡貞律師在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，「這年頭囂張的瘋人超多，就非得浪費社會資源讓司法機關認證才開心。當小三還不羞恥耶，非得要花錢請律師要被認證高級女支女（妓女）、肉便器、行走飛機杯才開心，這種腦，難怪就是當小三的命。」

李怡貞表示，「莫非是因為不想被歸類成低級女支女（妓女），才要這樣大費周章花律師費認證？？？這樣的話還算划算捏，高級捏！」

去年間，某富商妻子向媒體指控，奈奈子「不僅當小三，還呷好逗相報，帶姐妹一起陪富商」。據稱奈奈子與多名網美入住富商位於大巨蛋旁的豪宅，形成所謂「共生公寓」，正宮甚至出示溫泉裸湯合照與性愛影片，直斥「她不只破壞家庭，還想篡位正宮！」。

事件曝光後，奈奈子被迫搬離豪宅，一度神隱兩週，之後才出面喊冤，聲稱「富商只是榜一」、「早已封鎖對方」。不料爭議不減反增，反而推升她的網路聲量，IG 粉絲暴增至7.9萬人，業配邀約不斷，形成「黑紅也是紅」的效應。

隨後PTT 八卦板、Dcard 閒聊板出現大量酸言，其中賴姓網友留言「高級妓女」、鄭姓網友寫「就是個妓女」、另一名賴姓網友稱「有錢人的肉便器」、吳姓網友酸「還想扶正啊，就是個肉便器」，游姓網友更嘲諷「屬於肉便器行走飛機杯那一派」。奈奈子認為已嚴重侵害名譽，因此提告5人。

檢方調查，5名男網友均承認曾留言，但一致否認針對奈奈子，強調僅是評論新聞標題或社會現象，有人甚至表示只是回覆其他網友，與奈奈子素未謀面、現實生活毫無交集。

士林地檢署認為，奈奈子坐擁逾7萬粉絲，是公開經營的自媒體，依憲法法庭113年度憲判字第3號判決意旨，自願成為公眾討論對象者，應負擔較一般人更高的公評忍受義務。

雖然留言粗暴貧乏，顯示發言者修養欠佳，但是否足以直接降低告訴人社會評價，仍有疑義。加上奈奈子在事後能透過影片與限時動態澄清，具備較強發聲優勢，已能平衡外界影響。

檢方強調，《刑事訴訟法》第154 條第2項規定犯罪事實應依證據認定，無證據不得認定，本案未見足以證明 5 人確有公然侮辱犯意與效果之積極證據，因此依同法第252條第10款，予以不起訴；最後也提醒，奈奈子如不服，可於收到處分書後10日內，向高等檢察署聲請再議。