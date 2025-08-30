旅宿業缺工超過6千人　觀光署長：待勞動部評估開放外籍中階人力

▲觀光署長陳玉秀認為，旅宿業者能預先以科技填補部分工作。（圖／記者徐文彬攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅宿業缺工未解，目前整體人力缺口仍有5、6千人。觀光署長陳玉秀上任2個月接受ETtoday新聞雲專訪表示，觀光署已將（外籍）中階技術人力需求送進勞動部，應該會朝開放前進，至於何時公布要尊重勞動部，業者可預先以科技填補部分工作。

陳玉秀表示，產業本來就有時高、有時低，旅宿業人力缺口是事實，外籍實習生目前的政策推動持續在走，現在希望爭取（外籍）中階技術人力，已將需求送進勞動部，這2年全球政策互相影響性很高，勞動部一直都是在保障國人工作權及薪資條件的前提下考量，她認為未來應該會朝開放前進，至於何時公布要尊重勞動部。

陳玉秀指出，旅宿業者都很急，但這段時間可以預先做一些整備工作。雖然科技無法完全取代人工，但可以填補部分工作，像是無人青年旅館、背包客棧就是新的模式，旅宿業者也可以就現有工作流程去思考。

此外，用於培訓人才的觀光研訓院早在多年前就曾被提出，歷經多任首長仍無進展。行政院今年一月召開首場觀光產業振興諮詢會議，才拍板以一年為目標成立財團法人觀光研訓院，強化國內市場研究調查、培育產業人才。

陳玉秀表示，觀光研訓院預計明年第一季成立，目前觀光產業既有相關培訓課程，包括導遊、領隊培訓都會持續，有些業者也提到，觀光產業對科技應用較弱，包括官網、OTA平台都是市場情報，這是未來要強化的部分。除了人才培育外，服務內容、設計能力、接待能力、科技應用能力及導覽能力都涵蓋在規劃範圍內。

她認為，台灣精彩的地方很需要說故事的能力，因此導覽能力就很重要，未來觀光研訓院會網羅民間人才加入，至於是市場導向、業務導向，還是研究導向為重，都還在規劃中。

