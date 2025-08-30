專訪／台灣燈會不再「全台巡迴」！觀光署長：2028年擬改定點展出

▲觀光署長陳玉秀為首位業界出身觀光首長 。（圖／記者徐文彬攝）

台灣燈會開辦至今已36年，每年選定不同縣市舉辦。觀光署長陳玉秀過去文創經驗豐富，她接受《ETtoday新聞雲》專訪時坦言，近年隨著各縣市開始自己舉辦燈會，使台灣燈會需要被重新定位，已重啟評估，最快2年後（2028年）起朝固定地點舉辦。

台灣燈會每年選定不同縣市舉辦，今年在桃園高鐵站周圍，結合「寶可夢」、「進擊的巨人」等知名IP掀起一波熱潮，明年則規劃由嘉義縣接棒。

「台灣燈會是我上任後第一個想到的事。」文創界出身的陳玉秀對燈會並不陌生，因為台灣燈會2023年在台北市松山文創園區舉辦時，她為時任松山文創園區總監。

陳玉秀表示，台灣燈會早年是觀光署率先在做，近年各縣市都開始加入，也曾思考轉型或是階段任務終了，但台灣燈會已經是重要品牌，目前內部也在重啟評估應該重新定位，朝固定地點舉辦為目標。由於明、後年已分別選定於嘉義縣及苗栗縣舉辦，因此要調整最快也是2年後，至於地點可能是某個城市，或是從觀光署13個景區中挑出一個地點。

談到明年台灣燈會規劃，陳玉秀表示，嘉義縣一直都有不錯的亮點，明年預計把工業元素、無人機基地加入，加上阿里山入選《紐約時報》2025年「全球必去的52個地方」第19位，能展現的內容很值得期待。

陳玉秀為首位業界出身的觀光首長，歷任台北市文化基金會管理部總監、月眉國際開發公司（麗寶樂園）特助與發言人、台北市文化基金會松山文創園區總監等。

過去不曾任職於公部門的陳玉秀，上任後接連接受立法院備詢、業界溝通等挑戰，轉眼間已上任2個月。她坦言，心態上比到職前好很多，在上任前曾擔心能否適應及適任，所幸到目前為止適應很好，而她來自民間，總有許多想法，有時透過團隊溝通協助較能轉換為政策。

陳玉秀表示，民間跟公部門最大不同是溝通語言，過去什麼事都可以直接溝通，到了公部門後，同仁常常會被行動派的她嚇一跳，工作節奏跟管理思考上需要調整。她也說，公務員服從性較高，大家都認為署長的意見比較重要，但她在工作上強調平等溝通，未必要以署長意見為主，也希望同仁多提供想法。