大陸 大陸焦點 特派現場

iPhone量產旺季　鄭州富士康招工！「候鳥工人」忙三個月能領4.2萬元

▲鄭州富士康,招工。（圖／CFP）

▲鄭州富士康招工。（資料圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

隨著蘋果iPhone 17進入量產期，鄭州富士康再度迎來年度用工旺季，招募中心門外人潮綿延數百公尺。據悉，應聘工人有如「候鳥」般年年返廠的熟手，也有首次返鄉就業的新員工。富士康表示，本季主要招聘產品組裝與質檢等基層崗位，月薪約5000至7000元（人民幣，下同），另有返費獎勵，「候鳥員工」稱，三個月最高可領逾2萬元（約4.2萬元新台幣）。

▲鄭州富士康,招工。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，富士康鄭州園區人資協理方四明指出，今年招工需求較去年增加，員工待遇也有所提升，前來應聘者七成為多次入職，九成五以上來自河南本地，年齡以18至35歲青壯年為主。

▲鄭州富士康,招工。（圖／CFP）

來自登封的女工李華（化名）說，每年七八月都會來鄭州打旺季工，今年農忙後再度返廠，「忙碌三個月就能拿兩萬多元」。首次入職的開封工人趙明（化名）則表示，家鄉收入已接近南方城市，加上富士康離家近，能照顧老人小孩，「打算長期留下來。」

據了解，鄭州富士康園區十餘處宿舍目前幾乎滿員，萬人餐廳高峰時段仍大排長龍。依據富士康招募公告顯示，返費工底薪2100元，加班費、補貼與滿三個月的獎勵後，總收入可達1.92萬至2.3萬元；小時計酬最高每小時26元，另有補貼。

