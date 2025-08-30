　
     　

專訪／平日住宿補助明年上路　觀光署長盼打破「國旅CP值低」印象

▲▼ 觀光署長陳玉秀專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲觀光署長陳玉秀 。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者周湘芸／台北報導

國旅過去以房價問題最為詬病，交通部觀光署長陳玉秀上任滿2個月，接受《ETtoday新聞雲》專訪指出，台灣人在旅遊活動上並非付不起，而是CP值不夠，這是業者要加強的部分。為鼓勵民眾平日出遊，觀光署將推平日住宿補助，相關提案已經送到行政院，預計明年起實施。

陳玉秀表示，台灣國旅常被批評「不好玩」或「CP值低」，這樣的評價其實值得進一步討論，很多人其實並非親自造訪過各大景點，而是僅憑印象下定論。事實上，這些感受也可能受到旅遊時間與地點影響。

她指出，台灣民眾大多在假日從事國內旅遊，正好為房價高峰，反觀出國旅遊時，許多人會選擇平日出發，因此兩者間的比較並不對等；根據觀光署統計，目前國內旅館平均每晚房價3500元、民宿約2000元，「這個價格是大家可以接受的。」

一日遊的輕旅行逐漸成為國旅趨勢，似乎也將成為不可逆的旅遊模式。為協助旅宿業拓展客源，陳玉秀表示，將推出平日住宿補助，替旅客分擔旅費，也為鼓勵平日出遊，相關提案已經送到行政院，待今年預算會期通過，預計在明年起實施，實施期程將視狀況動態調整，同時也希望業者加碼，讓服務品質更好。

▲▼ 觀光署長陳玉秀專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

陳玉秀認為，台灣人在旅遊活動上並非付不起，反而是很捨得花，不願意花一定就是CP值不夠好，這也是業者要加強的部分。此外，綠色旅遊已成為世界趨勢，台灣也必須跟國際接軌，觀光署也將輔導旅宿業者符合標章，確保服務量能。

對於外界認為景點重複性高，陳玉秀表示，許多人常將夜市當作景點介紹，因此認為重複性高，但這並非實際的旅遊重點。她說，國內景點分布確實分散且破碎，但台灣被海洋環繞、擁有豐富的山海資源，許多國人反而較少親近這些自然景觀，這與外國遊客熱衷體驗台灣山海風情形成對比，若想真正感受台灣之美，應該深入探索土地，而非僅停留表面景點。

受美國關稅政策及組團赴陸禁團令衝擊，旅行業者日前盼恢復2021至2023年每年1億元的「促進旅行業發展基金」，觀光署原定7月提出方案。陳玉秀指出，過去疫情提出振興方案是為了安定產業，但產業只仰賴補助不會更好，反而應該靠自己爭氣才會更有韌性。

她表示，補助不應該齊頭式平等，應該獎勵、鼓勵做得好的人，產業應該既競爭又合作才會共同提升；對旅行業的補助還是會有規劃，但並非常態性的經費來源，且要與政策引領相關，像是綠色旅遊獎勵等。

陳玉秀以過去在松菸任職經驗為例，她表示，早期松菸也多仰賴補助款，長期下來就會產生依賴性，一旦伸手跟別人要錢，就要思考當別人不給時，要如何生存。她表示，民間經營最大的收益來源就是顧客的反饋，顧客的需求改變就是市場變化的開始，因此業者更應該從市場端、服務端去思考永續經營。

08/28 全台詐欺最新數據

