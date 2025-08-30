專訪／觀光署長自曝愛看YouTube影片　想找國外網紅續推台灣旅遊

▲觀光署長陳玉秀表示，明年獎勵措施將著重在特定族群或主題旅遊。（圖／記者徐文彬攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後為吸引國際旅客，交通部觀光署連2年訂定千萬旅客目標，觀光署長陳玉秀上任滿2個月，接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，明年國際旅客的宣傳重點為帶動新客，同時鼓勵重遊客，獎勵措施將著重在特定族群或主題旅遊，未來也不排除和YouTuber合作。

陳玉秀為首位民間出身的觀光首長，在業界有許多文創經驗的她，自認很喜歡看YouTube影片。陳玉秀受訪時坦言，很多YouTuber的企劃都很不錯，先前她在美食展曾與YouTube頻道「Ku's dream酷的夢」的「酷」本人當面交流，她最喜歡其「法國高中生品嚐台灣美食」系列，也驗證食物是最好交朋友的方式。

談到未來是否跟YouTuber合作？陳玉秀表示，很感謝大家透過影片將台灣介紹出去，觀光署其實一直都有跟網紅合作，如果有其他不錯的企劃或提案也可以嘗試。

▲觀光署長陳玉秀表示，觀光署未來也不排除和YouTuber合作。（圖／記者徐文彬攝）

談到國際行銷策略，陳玉秀指出，明年國際旅客的宣傳重點為帶動新客，同時鼓勵重遊客，獎勵措施將著重在特定族群或主題旅遊。目前也在同步盤點國際名人代言，或不同的主題行程，下半年是市場宣傳的開始，同時也發想明年的主題，盼以3年為1期，避免消費者還沒記住就更換。

她坦言，目前泰國、日本搶客措施都很吸引人，勢必會影響台灣吸客，但台灣不大，政策變化太快容易影響旅客，因此相對保守，如何提出競爭優勢是一大課題。

對於大陸市場，陳玉秀表示，我方對於大陸仍抱持開放性態度，觀光署在北京、上海及福州據點也持續鎮守當地，希望基於平等對等關係及旅遊安全盡快展開對話。對於當前禁團令，她也強調，若業者有違反規則還是要有所處理，但若是在大陸當地組團就已超過觀光署管轄權責，相信業者都知道分寸。