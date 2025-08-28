　
國旅上半年「旅館房價平均降2元」　住客數量超越疫情前

▲▼旅館,飯店,旅宿,國旅,住宿。（圖／記者李姿慧攝）

▲今年上半年國旅房價略降價，住宿率超過疫情前。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國旅房價終於降了，根據觀光署統計，今年1月到6月觀光旅館及旅館平均房價2973元，較去年同期下降2元、0.07%；民宿為2442元，也下降1.57%，皆呈現略降趨勢；旅宿業也回溫了，今年上半年住客3931萬人次，超越疫情前水準，另外國旅客也恢復疫情前7成。

觀光署今公布今年1月到6月國旅旅宿價格，其中今年上半年旅館業平均房價為2973元，較113年同期2975元減少2元，微降0.07%；民宿平均房價為2442元，較113年同期2481元減少39元，下降1.57%。

觀光署表示，整體房價漲幅趨勢趨緩，值得注意的是，旅館市場持續分眾化，79%業者房價低於平均，服務內容則隨旅遊型態演變呈現多元，包括豪華度假、商務住宿到平價小資旅宿。

此外，依據台灣旅宿網統計，114年1-6月旅宿業整體住客人次為3931.2萬人次，不僅比113年同期的3784萬人次增加，也超越疫情前108年同期的3864.5萬人次，整體住客人次已恢復至疫前水準。

其中本國籍旅客部分，114年1月到6月為2934.6萬人次，相比疫情前的108年及113年同期比較分別成長22%及3%，顯示國旅住宿風氣持續穩定及熱絡；外國籍旅客部分，今年1月到6月為996.6萬人次，與113年同期相較成長8%，已恢復疫情前之7成。

▲▼房價結構。（圖／觀光署提供）

▲今年上半年國旅房價結構。（圖／觀光署提供）

住宿表現方面，114年1至6月旅館業平均住用率51.09%，比去年同期成長4.05%；民宿住用率22.35%，則較去年同期略降0.4個百分點。

根據統計，114年上半年全台共有1萬5760家旅宿業，比去年同期增加454家，成長3%。其中，民宿數量成長最明顯，從108年的8893家增至114年的1萬2354家，顯示市場需求穩定。

觀光署表示，根據去年調查，國人旅遊型態以一日遊為主，占比75%，但仍有25%選擇過夜，且每人平均旅遊次數達10.46次，比108年、112年均有成長。顯示雖然短時輕旅行成為主流，但過夜旅遊需求依舊穩定。

觀光署指出，台灣旅宿選擇多元，從高品質旅館到小而美的平價住宿都有，並持續透過「旅宿網」推廣1700多個平價優質旅宿、1000多個住宿優惠方案，同時響應軍人節，推出「軍人優惠方案」，展現對國軍的敬意。

